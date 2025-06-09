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Правительство создаст Центр развития искусственного интеллекта

Ведомости

Правительство РФ создаст Центр развития искусственного интеллекта (ИИ) для систематизации внедрения этой технологии в России, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Перед нами стоит задача, чтобы результаты внедрения ИИ были доступны всем россиянам, а наша страна повышала конкурентоспособность на мировых рынках за счет развития современных технологий», – сказал он. Григоренко добавил, что центр создается в том числе для координации усилий всех участников процесса развития технологий ИИ в России.

Центр будет заниматься отбором и тиражированием типовых решений, координацией госорганов, регионов и бизнеса, экспертным и методологическим сопровождением и организацией международного сотрудничества, сообщили на сайте правительства. Центр развития ИИ создается на базе Аналитического центра при правительстве как федеральный проектный офис.

26 мая генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в Генпрокуратуре России есть подразделение, которое занимается планированием развития надзорного ведомства, в том числе с использованием искусственного интеллекта (ИИ), на 20–30 лет вперед. Краснов указал, что прокуратура применяет эти технологии для прогнозирования ситуации с преступностью и противодействия ей. Особый интерес представляет тематика цифровизации правосудия и правоохранительной деятельности – от внедрения ведомственных информационных систем до использования нейросетей и ИИ.

Российские разработки в сфере ИИ уже вышли на международный рынок. 24 апреля специалисты лаборатории ИИ T-Bank AI Research представили на международной конференции по обучению представлениям (ICRL) в Сингапуре свою работу. Они создали инновационный подход к обучению больших языковых моделей, позволяющий повысить точность их ответов до 15%. По словам разработчиков, этот метод открывает новые перспективы для создания более надежных и предсказуемых ИИ-решений, минимизируя риск некорректных ответов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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