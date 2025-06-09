Правительство создаст Центр развития искусственного интеллекта
Правительство РФ создаст Центр развития искусственного интеллекта (ИИ) для систематизации внедрения этой технологии в России, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
«Перед нами стоит задача, чтобы результаты внедрения ИИ были доступны всем россиянам, а наша страна повышала конкурентоспособность на мировых рынках за счет развития современных технологий», – сказал он. Григоренко добавил, что центр создается в том числе для координации усилий всех участников процесса развития технологий ИИ в России.
Центр будет заниматься отбором и тиражированием типовых решений, координацией госорганов, регионов и бизнеса, экспертным и методологическим сопровождением и организацией международного сотрудничества, сообщили на сайте правительства. Центр развития ИИ создается на базе Аналитического центра при правительстве как федеральный проектный офис.
26 мая генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в Генпрокуратуре России есть подразделение, которое занимается планированием развития надзорного ведомства, в том числе с использованием искусственного интеллекта (ИИ), на 20–30 лет вперед. Краснов указал, что прокуратура применяет эти технологии для прогнозирования ситуации с преступностью и противодействия ей. Особый интерес представляет тематика цифровизации правосудия и правоохранительной деятельности – от внедрения ведомственных информационных систем до использования нейросетей и ИИ.
Российские разработки в сфере ИИ уже вышли на международный рынок. 24 апреля специалисты лаборатории ИИ T-Bank AI Research представили на международной конференции по обучению представлениям (ICRL) в Сингапуре свою работу. Они создали инновационный подход к обучению больших языковых моделей, позволяющий повысить точность их ответов до 15%. По словам разработчиков, этот метод открывает новые перспективы для создания более надежных и предсказуемых ИИ-решений, минимизируя риск некорректных ответов.