Правительство создаст Центр развития искусственного интеллекта

26 мая генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что в Генпрокуратуре России есть подразделение, которое занимается планированием развития надзорного ведомства, в том числе с использованием искусственного интеллекта (ИИ), на 20–30 лет вперед. Краснов указал, что прокуратура применяет эти технологии для прогнозирования ситуации с преступностью и противодействия ей. Особый интерес представляет тематика цифровизации правосудия и правоохранительной деятельности – от внедрения ведомственных информационных систем до использования нейросетей и ИИ.