Генпрокуратуру планируют развивать с помощью ИИ

В апреле 2024 г. Краснов на заседании Совета Федерации объявил, что Генпрокуратура начала внедрять в свою работу искусственный интеллект и нейросети. Тогда он пояснял, что нейросети будут использоваться для аналитической работы, прогнозирования роста преступности в отдельных российских регионах, анализа законопроектов и других документов. Генпрокурор указал, что возможности ИИ «будут максимально использоваться», но уточнил, что речи о замене человека не идет.