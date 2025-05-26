Генпрокуратуру планируют развивать с помощью ИИ
В Генпрокуратуре России есть подразделение, которое занимается планированием развития надзорного ведомства, в том числе с использованием искусственного интеллекта (ИИ), на 20-30 лет вперед. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов на встрече с заместителем премьер-министра, министром юстиции Камбоджи Кыет Ритом.
Краснов указал, что прокуратура применяет эти технологии для прогнозирования ситуации с преступностью и противодействия ей. Особый интерес представляет тематика цифровизации правосудия и правоохранительной деятельности – от внедрения ведомственных информационных систем до использования нейросетей и ИИ.
«У нас есть большие наработки в использовании генеративного искусственного интеллекта, и мы готовы делиться этими практиками», – подчеркнул генпрокурор (цитата по «Интерфаксу»).
В апреле 2024 г. Краснов на заседании Совета Федерации объявил, что Генпрокуратура начала внедрять в свою работу искусственный интеллект и нейросети. Тогда он пояснял, что нейросети будут использоваться для аналитической работы, прогнозирования роста преступности в отдельных российских регионах, анализа законопроектов и других документов. Генпрокурор указал, что возможности ИИ «будут максимально использоваться», но уточнил, что речи о замене человека не идет.