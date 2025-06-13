Цены на нефть поднялись на 13% на фоне ударов Израиля по Ирану
После того, как Израиль нанес авиаудары по объектам в Иране, цены на нефть выросли на 13%. Об этом сообщает Bloomberg.
Как пишет Bloomberg, атаки Израиля сильнее всего отразились на нефтяном рынке, поскольку Иран является крупным поставщиком сырой нефти в Китай и Индию.
Издание подчеркивает, что атака произошла в момент, когда глобальные финансовые рынки восстановились после апрельского спада, спровоцированного пошлинами американского президента Дональда Трампа.
13 июня Израиль атаковал Иран, заявив, что целью были ядерные объекты, производства ракетного оружия и военные командиры и что это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия. Был убит верховный главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с заявлением, в котором отметил, что Израиль ждет «горькая и мучительная участь» и он должен ожидать «сурового наказания».