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Reuters: ЕС планирует запретить СПГ-терминалам обслуживать клиентов из России

Ведомости

С 1 января 2026 г. Еврокомиссия намерена ввести запрет для СПГ-терминалов на обслуживание клиентов из России, сообщило Reuters со ссылкой на проект постановления Еврокомиссии о запрете странам ЕС использовать российские энергоресурсы. Его планируется обнародовать 17 июня.

По данным агентства, отсрочка по уже действующим контрактам возможна до 17 июня 2026 г. При этом крайний срок для прекращения поставки услуг по долгосрочным сделкам – 31 декабря 2027 г. Представитель ЕК отказался от комментариев до того момента, как документ будет опубликован официально.

Согласно постановлению, импортеры газа также будут должны раскрывать сведения о происхождении ресурса. Это необходимо, чтобы доказать, что газ не российский. В материале говорится, что мера направлена на возможность обеспечения запрета таможенными и энергетическими органами стран ЕС.

ЕК должна получить одобрение от всех стран Евросоюза, чтобы нормы вступили в силу. Премьер-министр Словакии Робер Фицо ранее заявил, что государство не примет какие-либо санкции против России, если ЕС не предложит реального решения кризисной ситуации, «в которую попадет Словакия после полной остановки поставок газа, нефти и ядерного топлива из России». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, отметил, что санкции разрушают Венгрию и всю Европу, а ущерб за три года составил уже 20 млрд евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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