Reuters: ЕС планирует запретить СПГ-терминалам обслуживать клиентов из России

ЕК должна получить одобрение от всех стран Евросоюза, чтобы нормы вступили в силу. Премьер-министр Словакии Робер Фицо ранее заявил, что государство не примет какие-либо санкции против России, если ЕС не предложит реального решения кризисной ситуации, «в которую попадет Словакия после полной остановки поставок газа, нефти и ядерного топлива из России». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, отметил, что санкции разрушают Венгрию и всю Европу, а ущерб за три года составил уже 20 млрд евро.