Reuters: ЕС планирует запретить СПГ-терминалам обслуживать клиентов из России
С 1 января 2026 г. Еврокомиссия намерена ввести запрет для СПГ-терминалов на обслуживание клиентов из России, сообщило Reuters со ссылкой на проект постановления Еврокомиссии о запрете странам ЕС использовать российские энергоресурсы. Его планируется обнародовать 17 июня.
По данным агентства, отсрочка по уже действующим контрактам возможна до 17 июня 2026 г. При этом крайний срок для прекращения поставки услуг по долгосрочным сделкам – 31 декабря 2027 г. Представитель ЕК отказался от комментариев до того момента, как документ будет опубликован официально.
Согласно постановлению, импортеры газа также будут должны раскрывать сведения о происхождении ресурса. Это необходимо, чтобы доказать, что газ не российский. В материале говорится, что мера направлена на возможность обеспечения запрета таможенными и энергетическими органами стран ЕС.
ЕК должна получить одобрение от всех стран Евросоюза, чтобы нормы вступили в силу. Премьер-министр Словакии Робер Фицо ранее заявил, что государство не примет какие-либо санкции против России, если ЕС не предложит реального решения кризисной ситуации, «в которую попадет Словакия после полной остановки поставок газа, нефти и ядерного топлива из России». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, отметил, что санкции разрушают Венгрию и всю Европу, а ущерб за три года составил уже 20 млрд евро.