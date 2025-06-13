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В Израиле сообщили о раненых после прилета иранских ракет

Ведомости

Пять жителей Израиля получили ранения легкой и средней степени тяжести в результате удара иранских ракет, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на медицинские службы. 

Местный «Девятый канал» передает, что по Израилю было выпущено более 300 ракет со стороны Ирана. 

«Предварительные и пока неподтвержденные сообщения о десятках прилетов. Размер ущерба пока неизвестен», — говорится в сообщении.

Также поступает информация о падении обломков ракет в разных частях города. Кроме того, в сети распространились видеозаписи прилетов по Тель-Авиву, а также работы систем противовоздушной обороны. 

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство, атаки продолжались и в течение дня. В Иране заявили, что в результате израильской атаки по жилым районам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 пострадали. Ударам подверглись в том числе иранские ядерные объекты и авиабазы. Среди погибших — представители высшего военного руководства страны.

Новый глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Мохаммад Пакпур в своем послании верховному лидеру Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за погибших в ходе атак Израиля и «открыть врата ада».

Военную операцию по нанесению ответного удара по Израилю в Иране назвали «Правдивое обещание – 3». В ее рамках по еврейскому государству были запущены не только ракеты, но и дроны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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