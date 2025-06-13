В Израиле сообщили о раненых после прилета иранских ракет
Пять жителей Израиля получили ранения легкой и средней степени тяжести в результате удара иранских ракет, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на медицинские службы.
«Предварительные и пока неподтвержденные сообщения о десятках прилетов. Размер ущерба пока неизвестен», — говорится в сообщении.
Также поступает информация о падении обломков ракет в разных частях города. Кроме того, в сети распространились видеозаписи прилетов по Тель-Авиву, а также работы систем противовоздушной обороны.
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство, атаки продолжались и в течение дня. В Иране заявили, что в результате израильской атаки по жилым районам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 пострадали. Ударам подверглись в том числе иранские ядерные объекты и авиабазы. Среди погибших — представители высшего военного руководства страны.
Новый глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Мохаммад Пакпур в своем послании верховному лидеру Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за погибших в ходе атак Израиля и «открыть врата ада».
Военную операцию по нанесению ответного удара по Израилю в Иране назвали «Правдивое обещание – 3». В ее рамках по еврейскому государству были запущены не только ракеты, но и дроны.