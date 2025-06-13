Axios: США помогают Израилю сбивать иранские ракеты

Axios: США помогают Израилю сбивать иранские ракетыЭкстренные службы заявили о 15 пострадавших после прилетов в Тель-Авиве
Американские солдаты помогают Израилю сбивать иранские ракеты, сообщает Axios со ссылкой на неназванного израильского чиновника.
Израильская система противоракетной обороны и сама активно запускала противоракеты, чтобы перехватить воздушные цели над еврейским государством.
Согласно данным экстренных служб Израиля, число пострадавших среди местных жителей в результате ракетного удара увеличилось до 15 человек. Информации о погибших не поступало.
Издание отмечает, ссылаясь на видеозаписи из интернета и очевидцев, что несколько иранских ракет упали в центре Тель-Авива, степень нанесенного ущерба уточняется.
По данным Армии обороны Израиля, 13 июня Иран нанес ответный удар по Израилю, выпустив около 150 ракет в ходе первых двух волн ракетных обстрелов. Израильская сторона также заявляет, что Тегеран готовит третью волну.
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство, атаки продолжались и в течение дня. В Иране заявили, что в результате израильской атаки по жилым районам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 пострадали. Ударам подверглись в том числе иранские ядерные объекты и авиабазы. Среди погибших – представители высшего военного руководства страны.
Новый глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Мохаммад Пакпур в своем послании верховному лидеру Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за погибших в ходе атак Израиля и «открыть врата ада».
Военную операцию по нанесению ответного удара по Израилю в Иране назвали «Правдивое обещание – 3». В ее рамках по еврейскому государству были запущены не только ракеты, но и дроны. Это стало наиболее мощным ударом Ирана по Израилю на данный момент.