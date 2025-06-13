Израиль обвинил Иран в пересечении «красных линий»

Вечером 13 июня Иран нанес ракетный удар по Израилю применив, по данным израильской стороны, более 300 ракет. Операция получила название «Правдивое обещание – 3». Она стала ответом на авиаудары Израиля, которые еврейское государство начало наносить по Ирану в ночь на 13 июня и продолжило в течение дня.