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Израиль обвинил Иран в пересечении «красных линий»

Ведомости

Министр обороны Израиля Исраэль Кац обвинил Иран в том, что тот после ответного ракетного удара по Израилю «перешел все красные линии».

«Мы продолжим защищать граждан Израиля и сделаем все возможное, чтобы режим аятолл заплатил высокую цену за свои преступные действия», – заявил Кац. Его слова передает советник премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

Вечером 13 июня Иран нанес ракетный удар по Израилю применив, по данным израильской стороны, более 300 ракет. Операция получила название «Правдивое обещание – 3». Она стала ответом на авиаудары Израиля, которые еврейское государство начало наносить по Ирану в ночь на 13 июня и продолжило в течение дня.

В Иране заявили, что в результате израильской атаки по жилым районам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 пострадали. Ударам подверглись в том числе иранские ядерные объекты и авиабазы. Среди погибших – представители высшего военного руководства страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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