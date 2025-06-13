Израиль обвинил Иран в пересечении «красных линий»
Министр обороны Израиля Исраэль Кац обвинил Иран в том, что тот после ответного ракетного удара по Израилю «перешел все красные линии».
«Мы продолжим защищать граждан Израиля и сделаем все возможное, чтобы режим аятолл заплатил высокую цену за свои преступные действия», – заявил Кац. Его слова передает советник премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
Вечером 13 июня Иран нанес ракетный удар по Израилю применив, по данным израильской стороны, более 300 ракет. Операция получила название «Правдивое обещание – 3». Она стала ответом на авиаудары Израиля, которые еврейское государство начало наносить по Ирану в ночь на 13 июня и продолжило в течение дня.
В Иране заявили, что в результате израильской атаки по жилым районам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 пострадали. Ударам подверглись в том числе иранские ядерные объекты и авиабазы. Среди погибших – представители высшего военного руководства страны.