Небензя обвинил Израиль в нарушении устава ООН из-за ударов по Ирану
Израиль грубо нарушил устав ООН и нормы международного права, нанеся множественные авиаудары по объектам в Иране. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза всемирной организации.
«Это ничем не спровоцированная атака, как бы Израиль ни утверждал обратное, представляет собой грубое нарушение устава ООН и норм международного права», — подчеркнул Небензя (цитата по «РИА Новости»).
Дипломат добавил, что Москва резко осуждает действия Тель-Авива, поскольку его «военные авантюры толкают регион на грань большой войны». Также Небензя призвал решать вопросы, связанные с иранской ядерной программой, дипломатическим путем.
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство, атаки продолжались и в течение дня. В Иране заявили, что в результате израильской атаки по жилым районам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 пострадали. Ударам подверглись в том числе иранские ядерные объекты и авиабазы. Среди погибших — представители высшего военного руководства страны.
Военную операцию по нанесению ответного удара по Израилю в Иране назвали «Правдивое обещание — 3». При ее реализации вечером 13 июня Иран выпустил по Израилю более 300 ракет, заявляли в еврейском государстве. Сообщалось о попаданиях по целям в Тель-Авиве и работе ПРО.