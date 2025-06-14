В ЦАХАЛ заявили о масштабных разрушениях в Тель-Авиве после ответной атаки Ирана

В ЦАХАЛ заявили о масштабных разрушениях в Тель-Авиве после ответной атаки ИранаПострадали более 60 человек, одна женщина погибла
Удар Ирана по Израилю нанес значительный материальный ущерб, но количество пострадавших оказалось относительно небольшим, заявил командующий округом Тель-Авива в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«Благодаря тому, что гражданские лица следовали инструкциям, число пострадавших относительно невелико, и все они получили легкие травмы, учитывая масштаб разрушений», – отметил командующий.
В результате обстрелов пострадали более 60 человек. Одна из раненых женщин была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Позже она скончалась.
Операция Израиля против Ирана, которую назвали «Восстающий лев», началась в ночь на 13 июня. Удары наносились по ядерным и военным объектам, а также местам дислокации высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, свыше 320 получили ранения.
Вечером 13 июня Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответных действий против Израиля. Иран провел ракетную атаку в три этапа. По данным Израиля, первые два залпа включали менее 100 ракет, часть из которых достигла целей, в том числе в Тель-Авиве. В ходе третьей волны в течение часа были выпущены десятки ракет, некоторые из них перехвачены, сообщили в ЦАХАЛ. Военную операцию по нанесению ответного удара по Израилю в Иране назвали «Правдивое обещание – 3».