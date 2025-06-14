Четыре человека погибли при атаке Ирана по Израилю
В результате ракетного обстрела Ираном центрального района Израиля погибли два человека, еще 21 получил ранения, сообщает The Jerusalem Post.
Спасатели обнаружили тела погибших под развалинами дома, разрушенного иранской ракетой утром 14 июня. Среди пострадавших двое находятся в критическом состоянии, еще двое – в тяжелом. К месту происшествия прибыли 14 бригад скорой помощи.
Позже спасательные службы заявили о новых жертвах – число погибших увеличилось до четырех, включая женщину, скончавшуюся от полученных ран. Количество пострадавших, получивших медицинскую помощь от службы «Маген Давид Адом», достигло 63 человек.
Операция Израиля против Ирана, которую назвали «Восстающий лев», началась в ночь на 13 июня. Удары наносились по ядерным и военным объектам, а также местам дислокации высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, свыше 320 получили ранения.
Вечером 13 июня Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответных действий против Израиля. Иран провел ракетную атаку в три этапа. По данным Израиля, первые два залпа включали менее 100 ракет, часть из которых достигла целей, в том числе в Тель-Авиве. В ходе третьей волны в течение часа были выпущены десятки ракет, некоторые из них перехвачены, сообщили в ЦАХАЛ. Военную операцию по нанесению ответного удара по Израилю в Иране назвали «Правдивое обещание – 3».