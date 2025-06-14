Четыре человека погибли при атаке Ирана по Израилю

Вечером 13 июня Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответных действий против Израиля. Иран провел ракетную атаку в три этапа. По данным Израиля, первые два залпа включали менее 100 ракет, часть из которых достигла целей, в том числе в Тель-Авиве. В ходе третьей волны в течение часа были выпущены десятки ракет, некоторые из них перехвачены, сообщили в ЦАХАЛ. Военную операцию по нанесению ответного удара по Израилю в Иране назвали «Правдивое обещание – 3».