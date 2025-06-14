Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Четыре человека погибли при атаке Ирана по Израилю

Ведомости

В результате ракетного обстрела Ираном центрального района Израиля погибли два человека, еще 21 получил ранения, сообщает The Jerusalem Post.

Спасатели обнаружили тела погибших под развалинами дома, разрушенного иранской ракетой утром 14 июня. Среди пострадавших двое находятся в критическом состоянии, еще двое – в тяжелом. К месту происшествия прибыли 14 бригад скорой помощи.

Позже спасательные службы заявили о новых жертвах – число погибших увеличилось до четырех, включая женщину, скончавшуюся от полученных ран. Количество пострадавших, получивших медицинскую помощь от службы «Маген Давид Адом», достигло 63 человек.

Операция Израиля против Ирана, которую назвали «Восстающий лев», началась в ночь на 13 июня. Удары наносились по ядерным и военным объектам, а также местам дислокации высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, свыше 320 получили ранения.

Вечером 13 июня Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответных действий против Израиля. Иран провел ракетную атаку в три этапа. По данным Израиля, первые два залпа включали менее 100 ракет, часть из которых достигла целей, в том числе в Тель-Авиве. В ходе третьей волны в течение часа были выпущены десятки ракет, некоторые из них перехвачены, сообщили в ЦАХАЛ. Военную операцию по нанесению ответного удара по Израилю в Иране назвали «Правдивое обещание – 3». 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных