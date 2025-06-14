Зюганов не согласился с оценкой Степашина присоединения Западной Украины к СССР

Степашин в интервью газете «Аргументы и факты» в мае заявил, что присоединение территории Западной Украины и Бессарабии к СССР было ошибкой. Он указал, что границу «не успели оборудовать», а старую оборонительную линию «бросили». Кроме того, как указал экс-премьер, во время войны именно Западная Украина и в меньшей степени Западная Белоруссия и Бессарабия стали «нашей фрондой». «Полицаев, карателей немцы набирали именно оттуда. Кто сжигал Хатынь? Не гитлеровцы, а именно западенцы», – пояснил он.