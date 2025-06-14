Зюганов не согласился с оценкой Степашина присоединения Западной Украины к СССР
Присоединение перед Великой Отечественной войной Западной Украины и Бессарабии к СССР позволило отодвинуть границу и выиграть войну, заявил ТАСС лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Таким образом он прокомментировал слова бывшего премьер-министра РФ Сергея Степашина, назвавшего решение о присоединении ошибкой.
«Если бы не отодвинули границу, <...> если бы они [фашисты] пришли раньше и взяли Сталинград, они бы отрезали [юг страны], а на 80% моторы советских танков, самолетов и машин снабжались из бакинской нефти. Мы бы остались без горючего, и мы бы тогда войну не выиграли», – сказал лидер КПРФ.
Степашин в интервью газете «Аргументы и факты» в мае заявил, что присоединение территории Западной Украины и Бессарабии к СССР было ошибкой. Он указал, что границу «не успели оборудовать», а старую оборонительную линию «бросили». Кроме того, как указал экс-премьер, во время войны именно Западная Украина и в меньшей степени Западная Белоруссия и Бессарабия стали «нашей фрондой». «Полицаев, карателей немцы набирали именно оттуда. Кто сжигал Хатынь? Не гитлеровцы, а именно западенцы», – пояснил он.
Степашин позднее напомнил, что Украина стала одной из первых республик, начавших процесс выхода из Советского Союза.