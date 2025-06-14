США вывели системы ПВО с Украины для усиления защиты баз на Ближнем Востоке

США вывели системы ПВО с Украины для усиления защиты баз на Ближнем ВостокеСМИ сообщали, что американские солдаты помогают Израилю сбивать иранские ракеты
Системы противовоздушной обороны (ПВО), ранее размещенные на территории Украины, были переброшены Соединенными Штатами на Ближний Восток для усиления защиты американских военных объектов в регионе. Об этом заявил министр обороны США Питер Хегсет. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».
«Мне задали вопрос: «Вы действительно перебросили системы противодействия БПЛА с Украины на Ближний Восток?» Я ответил: да, перебросили. Мы используем все доступные средства для защиты наших людей в регионе и по всему миру», – отметил Хегсет. По словам главы Пентагона, современные угрозы требуют оперативной перестройки системы обороны.
Ранее агентство Fars писало, что Иран намерен нанести удары по американским базам на Ближнем Востоке. 13 июня Axios сообщал, что американские солдаты помогают Израилю сбивать иранские ракеты. Израильская система противоракетной обороны и сама активно запускала противоракеты, чтобы перехватить воздушные цели над еврейским государством.
Израиль атаковал военные объекты и гражданскую инфраструктуру Ирана в ночь на 13 июня, удары продолжились в течение дня. В результате погибли несколько иранских военачальников и ученых-ядерщиков, уничтожен аэропорт в Тебризе, а также иранский завод по производству ракет. Иранские власти сообщили также, что в результате израильской атаки по жилым кварталам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 получили ранения.