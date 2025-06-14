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США вывели системы ПВО с Украины для усиления защиты баз на Ближнем Востоке

СМИ сообщали, что американские солдаты помогают Израилю сбивать иранские ракеты
Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО), ранее размещенные на территории Украины, были переброшены Соединенными Штатами на Ближний Восток для усиления защиты американских военных объектов в регионе. Об этом заявил министр обороны США Питер Хегсет. Его слова передает украинское интернет-издание «Страна».

«Мне задали вопрос: «Вы действительно перебросили системы противодействия БПЛА с Украины на Ближний Восток?» Я ответил: да, перебросили. Мы используем все доступные средства для защиты наших людей в регионе и по всему миру», – отметил Хегсет. По словам главы Пентагона, современные угрозы требуют оперативной перестройки системы обороны.

Ранее агентство Fars писало, что Иран намерен нанести удары по американским базам на Ближнем Востоке. 13 июня Axios сообщал, что американские солдаты помогают Израилю сбивать иранские ракеты. Израильская система противоракетной обороны и сама активно запускала противоракеты, чтобы перехватить воздушные цели над еврейским государством.

Израиль атаковал военные объекты и гражданскую инфраструктуру Ирана в ночь на 13 июня, удары продолжились в течение дня. В результате погибли несколько иранских военачальников и ученых-ядерщиков, уничтожен аэропорт в Тебризе, а также иранский завод по производству ракет. Иранские власти сообщили также, что в результате израильской атаки по жилым кварталам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 получили ранения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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