МИД Омана сообщил о срыве ядерных переговоров между Ираном и США
Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди объявил об отмене нового раунда консультаций между Ираном и США, который должен был пройти 15 июня в столице Омана. Об этом он сообщил в X.
По его словам, несмотря на отмену переговоров, стороны по-прежнему рассматривают диалог как основное средство достижения устойчивого мира и решения спорных вопросов.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом напомнил, что еще до текущего обострения российская сторона предлагала конкретные шаги для достижения взаимоприемлемых договоренностей в ходе американо-иранских переговоров по ядерной программе. Однако Израиль нанес удары буквально накануне очередного раунда этих переговоров, запланированного на 15 июня.
Также стало известно, что системы противовоздушной обороны (ПВО), ранее размещенные на территории Украины, были переброшены Соединенными Штатами на Ближний Восток для усиления защиты американских военных объектов в регионе. Об этом заявлял министр обороны США Питер Хегсет.
Агентство Fars писало, что Иран намерен нанести удары по американским базам на Ближнем Востоке. 13 июня Axios сообщал, что американские солдаты помогают Израилю сбивать иранские ракеты.
Израиль атаковал военные объекты и гражданскую инфраструктуру Ирана в ночь на 13 июня, удары продолжились в течение дня. В результате погибли несколько иранских военачальников и ученых-ядерщиков, уничтожен аэропорт в Тебризе, а также иранский завод по производству ракет. Иранские власти сообщили также, что в результате израильской атаки по жилым кварталам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 получили ранения.