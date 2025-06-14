МИД Омана сообщил о срыве ядерных переговоров между Ираном и США

Израиль атаковал военные объекты и гражданскую инфраструктуру Ирана в ночь на 13 июня, удары продолжились в течение дня. В результате погибли несколько иранских военачальников и ученых-ядерщиков, уничтожен аэропорт в Тебризе, а также иранский завод по производству ракет. Иранские власти сообщили также, что в результате израильской атаки по жилым кварталам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 получили ранения.