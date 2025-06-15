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В Иране сообщили о 128 погибших в результате израильских атак

Ведомости

По меньшей мере 128 человек в Иране погибли, а около 900 человек получили ранения в результате израильских атак с начала операции. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на министерство здравоохранения Ирана.

Обострение противостояния между Ираном и Израилем произошло 13 июня, когда израильская армия начала масштабную операцию, нанеся удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных.

В ответ Иран выпустил сотни баллистических ракет по территории Израиля. Поддерживающие Тегеран хуситы также атаковали Тель-Авив. Обе стороны сообщают о жертвах, раненых и разрушениях на своих территориях.

Минздрав Израиля сообщил, что за ночь после обстрелов медицинская помощь понадобилась 385 пострадавшим. В результате атак погибли 12 человек, еще семь пациентов находятся в тяжелом состоянии. Общее число жертв с начала эскалации достигло 15 человек.

Президент США Дональд Трамп 15 июня призвал Иран и Израиль заключить соглашение, чтобы наступил мир. По его мнению, страны заключат мирную сделку так же, как это недавно сделали Индия и Пакистан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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