В Иране сообщили о 128 погибших в результате израильских атак
По меньшей мере 128 человек в Иране погибли, а около 900 человек получили ранения в результате израильских атак с начала операции. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на министерство здравоохранения Ирана.
Обострение противостояния между Ираном и Израилем произошло 13 июня, когда израильская армия начала масштабную операцию, нанеся удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных.
В ответ Иран выпустил сотни баллистических ракет по территории Израиля. Поддерживающие Тегеран хуситы также атаковали Тель-Авив. Обе стороны сообщают о жертвах, раненых и разрушениях на своих территориях.
Минздрав Израиля сообщил, что за ночь после обстрелов медицинская помощь понадобилась 385 пострадавшим. В результате атак погибли 12 человек, еще семь пациентов находятся в тяжелом состоянии. Общее число жертв с начала эскалации достигло 15 человек.
Президент США Дональд Трамп 15 июня призвал Иран и Израиль заключить соглашение, чтобы наступил мир. По его мнению, страны заключат мирную сделку так же, как это недавно сделали Индия и Пакистан.