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Украина заявила о гибели своих граждан при ударе Ирана по Израилю

Ведомости

По предварительным данным, пятеро граждан Украины погибли в результате ракетного удара Ирана по Израилю. Об этом сообщает издание «Суспильне» со ссылкой на министерство иностранных дел Украины (МИД).

По данным издания, трагедия произошла 14 июня в городе Бат-Ям, где ракета попала в жилой дом. Среди погибших оказались трое несовершеннолетних детей. Личности жертв пока устанавливаются.

13 июня произошло резкое обострение противостояния между Ираном и Израилем. Израильская армия начала масштабную операцию, в ходе которой нанесла удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных.

В ответ на это Иран выпустил сотни баллистических ракет по территории Израиля. Хуситы, поддерживающие Тегеран, также атаковали Тель-Авив.

Обе стороны сообщают о жертвах, раненых и разрушениях на своих территориях.

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что за ночь после обстрелов медицинская помощь потребовалась 385 пострадавшим. В результате атак погибли 12 человек, еще семь пациентов находятся в тяжелом состоянии. Общее число жертв с начала эскалации достигло уже 15 человек.

В Иране сообщили о 128 погибших в результате израильских атак. Около 900 человек получили ранения в результате израильских бомбардировок с начала операции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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