Украина заявила о гибели своих граждан при ударе Ирана по Израилю
По предварительным данным, пятеро граждан Украины погибли в результате ракетного удара Ирана по Израилю. Об этом сообщает издание «Суспильне» со ссылкой на министерство иностранных дел Украины (МИД).
По данным издания, трагедия произошла 14 июня в городе Бат-Ям, где ракета попала в жилой дом. Среди погибших оказались трое несовершеннолетних детей. Личности жертв пока устанавливаются.
13 июня произошло резкое обострение противостояния между Ираном и Израилем. Израильская армия начала масштабную операцию, в ходе которой нанесла удары по иранским ядерным объектам и позициям высокопоставленных военных.
В ответ на это Иран выпустил сотни баллистических ракет по территории Израиля. Хуситы, поддерживающие Тегеран, также атаковали Тель-Авив.
Обе стороны сообщают о жертвах, раненых и разрушениях на своих территориях.
Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что за ночь после обстрелов медицинская помощь потребовалась 385 пострадавшим. В результате атак погибли 12 человек, еще семь пациентов находятся в тяжелом состоянии. Общее число жертв с начала эскалации достигло уже 15 человек.
В Иране сообщили о 128 погибших в результате израильских атак. Около 900 человек получили ранения в результате израильских бомбардировок с начала операции.