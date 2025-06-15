Украина заявила о гибели своих граждан при ударе Ирана по Израилю

Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что за ночь после обстрелов медицинская помощь потребовалась 385 пострадавшим. В результате атак погибли 12 человек, еще семь пациентов находятся в тяжелом состоянии. Общее число жертв с начала эскалации достигло уже 15 человек.