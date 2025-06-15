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Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге приостановит работу с 16 июня

Ведомости

Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге временно прекращает свою деятельность с 16 июня на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломатического представительства.

«Консульские услуги в данный период оказываться не будут», – поясняется в сообщении.

Дополнительно отмечается, что обновления по поводу ситуации будут оперативно публиковаться в социальных сетях генконсульства.

Решение о приостановке работы связано с резким обострением напряженности между Ираном и Израилем. В последние дни страны обмениваются масштабными ударами, что создает угрозы безопасности.

До этого сообщалось, что консульский отдел при посольстве России в Иране также временно прекратил работу из-за эскалации конфликта. Российское посольство активно занимается вопросами эвакуации граждан РФ из Ирана, который подвергается ударам Израиля. Люди покидают страну преимущественно по суше, через границу с Азербайджаном.

15 июня консульский отдел посольства России в Израиле открыл дополнительную горячую линию для работы с обращениями граждан. Российская сторона уже успешно эвакуировала из Ирана членов съемочной группы режиссера Федора Бондарчука, а также музыкантов Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Среди эвакуированных были граждане не только России, но и других стран, включая Белоруссию, Латвию, Сербию, Узбекистан и Таджикистан. В Министерстве культуры РФ подтвердили, что все российские артисты покинули Иран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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