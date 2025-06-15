Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге приостановит работу с 16 июня

15 июня консульский отдел посольства России в Израиле открыл дополнительную горячую линию для работы с обращениями граждан. Российская сторона уже успешно эвакуировала из Ирана членов съемочной группы режиссера Федора Бондарчука, а также музыкантов Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Среди эвакуированных были граждане не только России, но и других стран, включая Белоруссию, Латвию, Сербию, Узбекистан и Таджикистан. В Министерстве культуры РФ подтвердили, что все российские артисты покинули Иран.