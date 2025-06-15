Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге приостановит работу с 16 июня
Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге временно прекращает свою деятельность с 16 июня на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломатического представительства.
«Консульские услуги в данный период оказываться не будут», – поясняется в сообщении.
Дополнительно отмечается, что обновления по поводу ситуации будут оперативно публиковаться в социальных сетях генконсульства.
Решение о приостановке работы связано с резким обострением напряженности между Ираном и Израилем. В последние дни страны обмениваются масштабными ударами, что создает угрозы безопасности.
До этого сообщалось, что консульский отдел при посольстве России в Иране также временно прекратил работу из-за эскалации конфликта. Российское посольство активно занимается вопросами эвакуации граждан РФ из Ирана, который подвергается ударам Израиля. Люди покидают страну преимущественно по суше, через границу с Азербайджаном.
15 июня консульский отдел посольства России в Израиле открыл дополнительную горячую линию для работы с обращениями граждан. Российская сторона уже успешно эвакуировала из Ирана членов съемочной группы режиссера Федора Бондарчука, а также музыкантов Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Среди эвакуированных были граждане не только России, но и других стран, включая Белоруссию, Латвию, Сербию, Узбекистан и Таджикистан. В Министерстве культуры РФ подтвердили, что все российские артисты покинули Иран.