Пезешкиан: сторонникам создания Ираном ядерного оружия не место в политике
Сторонникам создания Ираном ядерного оружия не место во внутренней политике республики, считает президент страны Масуд Пезешкиан.
«Политика [страны] <...> заключается в том, что Иран не получит ядерное оружие и даже не будет стремиться к его созданию. Любому, кто занимает позицию, не соответствующую этой политике, не место в политике Исламской Республики Иран», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Весной этого года Иран и США начали переговоры по ядерной проблеме. Вашингтон опасается, что Тегеран тайно создает ядерное оружие, Иран отвергал эти заявления. Новый раунд переговоров между США и Ираном, запланированный в Маскате, был отменен после начала израильской операции против ядерной инфраструктуры Ирана в ночь на 13 июня.
При ударах погибли иранские генералы и ученые, также есть жертвы среди мирных жителей. По словам президента США Дональда Трампа, в ходе израильской атаки погибли и иранские участники переговоров с США.
Пезешкиан заявил, что США являются прямыми участникам нынешней эскалации, хотя и «пытаются скрыть причастность через СМИ».