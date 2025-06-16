Пезешкиан: сторонникам создания Ираном ядерного оружия не место в политике

«Политика [страны] <...> заключается в том, что Иран не получит ядерное оружие и даже не будет стремиться к его созданию. Любому, кто занимает позицию, не соответствующую этой политике, не место в политике Исламской Республики Иран», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).