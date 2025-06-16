Еврокомиссия отказалась выплачивать компенсации за отказ от российского газа
Страны ЕС, которые еще не прекратили импортировать российский газ, не получат компенсаций от Еврокомиссии, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, передает ТАСС.
По словам Йоргенсена, отказаться от газа из России было «очень трудно» для стран ЕС, уже принявших это решение. На пресс-конференции после встречи министров энергетики в Люксембурге он пояснил, что ЕК «не предлагает компенсации» государствам, которые делают это из-за возможных потерь.
Разработанный Еврокомиссией план по запрету российского газа с 2027 г. он также предложил квалифицировать как форс-мажор при прекращении действующих контрактов с компаниями РФ. Так странам удастся не выплачивать неустойки.
13 июня агентство Reuters писало, что Еврокомиссия намерена ввести запрет для СПГ-терминалов на обслуживание клиентов из России. По данным агентства, отсрочка по уже действующим контрактам возможна до 17 июня 2026 г. При этом крайний срок для прекращения поставки услуг по долгосрочным сделкам – 31 декабря 2027 г. План должен быть обнародован 17 июня.
16 июня Венгрия и Словакия заблокировали принятие этого документа. «Борьба продолжается, поэтому мы, безусловно, будем обсуждать этот вопрос еще много раз во многих местах», – сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Люксембурге. Ранее Словакия уже высказывалась о том, что не примет подобные санкции ЕС, если государству не предложат необходимое решение вопроса, связанного с энергоресурсами.