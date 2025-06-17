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ЕК предложила запретить странам ЕС закупать газ в России к концу 2027 года

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) предложила запретить странам Евросоюза заключать краткосрочные контракты на поставки газа из РФ с 2026 г., долгосрочные – до конца 2027 г. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции в Брюсселе.

Он добавил, что ЕК планирует ввести запрет в качестве торговой нормы. По мнению Йоргенсена, это позволит утвердить его большинством в совете Евросоюза, лишив страны права вето при голосовании.

Если данная норма будет введена, ЕК создаст механизмы для защиты запрета от обхода. ЕК также потребует от стран союза разорвать долгосрочные контракты с Россией на основании принципа «форс-мажора», чтобы избежать санкций.

«Чем меньше российского газа на европейском рынке, тем мы свободнее и сильнее», – заявил он (цитата по ТАСС).

В ходе того же мероприятия Йоргенсен заявил, что запрет на поставки российского газа должен продолжить свое действие после завершения конфликта России и Украины. «Это не санкции, а полный запрет, который не требует обновления, а будет действовать, пока его кто-то не отменит. Поэтому, по моему мнению, даже если мир на Украине будет установлен, это не должно привести к тому, что ЕС снова начнет закупать газ у России», – подчеркнул он.

Запрет планируется ввести с 2027 г. Проект документа будет обнародован 17 июня. 16 июня стало известно, что Венгрия и Словакия заблокировали его принятие. «Борьба продолжается, поэтому мы, безусловно, будем обсуждать этот вопрос еще много раз во многих местах», – сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Люксембурге. Ранее Словакия уже высказывалась о том, что не примет подобные санкции ЕС, если государству не предложат необходимое решение вопроса, связанного с энергоресурсами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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