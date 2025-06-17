ЕК предложила запретить странам ЕС закупать газ в России к концу 2027 года
Еврокомиссия (ЕК) предложила запретить странам Евросоюза заключать краткосрочные контракты на поставки газа из РФ с 2026 г., долгосрочные – до конца 2027 г. Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на пресс-конференции в Брюсселе.
Он добавил, что ЕК планирует ввести запрет в качестве торговой нормы. По мнению Йоргенсена, это позволит утвердить его большинством в совете Евросоюза, лишив страны права вето при голосовании.
Если данная норма будет введена, ЕК создаст механизмы для защиты запрета от обхода. ЕК также потребует от стран союза разорвать долгосрочные контракты с Россией на основании принципа «форс-мажора», чтобы избежать санкций.
«Чем меньше российского газа на европейском рынке, тем мы свободнее и сильнее», – заявил он (цитата по ТАСС).
В ходе того же мероприятия Йоргенсен заявил, что запрет на поставки российского газа должен продолжить свое действие после завершения конфликта России и Украины. «Это не санкции, а полный запрет, который не требует обновления, а будет действовать, пока его кто-то не отменит. Поэтому, по моему мнению, даже если мир на Украине будет установлен, это не должно привести к тому, что ЕС снова начнет закупать газ у России», – подчеркнул он.
Запрет планируется ввести с 2027 г. Проект документа будет обнародован 17 июня. 16 июня стало известно, что Венгрия и Словакия заблокировали его принятие. «Борьба продолжается, поэтому мы, безусловно, будем обсуждать этот вопрос еще много раз во многих местах», – сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Люксембурге. Ранее Словакия уже высказывалась о том, что не примет подобные санкции ЕС, если государству не предложат необходимое решение вопроса, связанного с энергоресурсами.