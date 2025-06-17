ЕК предложила запретить странам ЕС закупать газ в России к концу 2027 года

В ходе того же мероприятия Йоргенсен заявил, что запрет на поставки российского газа должен продолжить свое действие после завершения конфликта России и Украины. «Это не санкции, а полный запрет, который не требует обновления, а будет действовать, пока его кто-то не отменит. Поэтому, по моему мнению, даже если мир на Украине будет установлен, это не должно привести к тому, что ЕС снова начнет закупать газ у России», – подчеркнул он.