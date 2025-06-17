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Захарова: РФ следит за ситуацией с обысками у бизнесмена Карапетяна в Армении

Ведомости

Москва следит за ситуацией вокруг следственных действий в отношении главы группы «Ташир» российского бизнесмена Самвела Карапетяна в Армении. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Москве внимательно следят за ситуацией вокруг российского гражданина Карапетяна, которому в Ереване угрожают чуть ли не арестом под странными предлогами», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Захарова заверила, что Москва окажет ему содействие, чтобы «все его законные права были соблюдены».

Об обысках в доме Карапетяна стало известно вечером 17 июня. Они проводятся МВД Армении. По данным «Sputnik Aрмения», ходе оперативных действий сотрудники полиции задержали 20 человек. Официальный представитель компании «Ташир» рассказал «Ведомостям», что самого Карапетяна в их числе нет, он находится у себя дома.

Обыски в доме Карапетяна прошло сразу после его поддержки Армянской Апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после этого выступил с открытой угрозой в адрес Карапетяна.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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