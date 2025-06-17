Захарова: РФ следит за ситуацией с обысками у бизнесмена Карапетяна в Армении

Об обысках в доме Карапетяна стало известно вечером 17 июня. Они проводятся МВД Армении. По данным «Sputnik Aрмения», ходе оперативных действий сотрудники полиции задержали 20 человек. Официальный представитель компании «Ташир» рассказал «Ведомостям», что самого Карапетяна в их числе нет, он находится у себя дома.