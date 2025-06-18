Telegraph: Китай направил в Иран три грузовых самолета
Китай после начала израильской операции против Ирана направил в исламскую республику как минимум три грузовых самолета Boeing 747 по подложному маршруту. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным издания, первый лайнер вылетел 14 июня, остальные – 15 и 16 июня. Самолеты следовали на запад вдоль Северного Китая, пересекали Казахстан, направлялись в Узбекистан и Туркменистан, а затем пропадали с радаров по мере приближения к Ирану. Конечной точкой маршрута был указан Люксембург, но воздушные суда не приближались к воздушному пространству Европы. Авиационные эксперты сообщили газете, что обычно Boeing 747 используют для перевозки военной техники и оружия.
Отмечается, что Китай и Иран являются стратегическими партнерами, которые противостоят мировому порядку под руководством США и выступают за многополярный мир. Тегеран также является одним из ключевых поставщиков энергоносителей в Пекин. Кроме того, ранее Китай поставлял Ирану материалы для производства баллистических ракет. Они могли использоваться при разработке ядерного оружия.
Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. В этот день израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и ликвидировала несколько высокопоставленных иранских военных. Тегеран начал ответную военную операцию, в рамках которой стал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.
13 июня официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь выразил обеспокоенность последствиями, которые могут повлечь за собой израильские удары по Ирану. Он заявил, что Китай выступает против посягательства на суверенитет, безопасность и территориальную целостность исламской республики и против действий, ведущих к эскалации напряженности или расширению конфликта.