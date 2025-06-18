Telegraph: Китай направил в Иран три грузовых самолета

По данным издания, первый лайнер вылетел 14 июня, остальные – 15 и 16 июня. Самолеты следовали на запад вдоль Северного Китая, пересекали Казахстан, направлялись в Узбекистан и Туркменистан, а затем пропадали с радаров по мере приближения к Ирану. Конечной точкой маршрута был указан Люксембург, но воздушные суда не приближались к воздушному пространству Европы. Авиационные эксперты сообщили газете, что обычно Boeing 747 используют для перевозки военной техники и оружия.