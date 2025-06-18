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Telegraph: Китай направил в Иран три грузовых самолета

Ведомости

Китай после начала израильской операции против Ирана направил в исламскую республику как минимум три грузовых самолета Boeing 747 по подложному маршруту. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, первый лайнер вылетел 14 июня, остальные – 15 и 16 июня. Самолеты следовали на запад вдоль Северного Китая, пересекали Казахстан, направлялись в Узбекистан и Туркменистан, а затем пропадали с радаров по мере приближения к Ирану. Конечной точкой маршрута был указан Люксембург, но воздушные суда не приближались к воздушному пространству Европы. Авиационные эксперты сообщили газете, что обычно Boeing 747 используют для перевозки военной техники и оружия.

Отмечается, что Китай и Иран являются стратегическими партнерами, которые противостоят мировому порядку под руководством США и выступают за многополярный мир. Тегеран также является одним из ключевых поставщиков энергоносителей в Пекин. Кроме того, ранее Китай поставлял Ирану материалы для производства баллистических ракет. Они могли использоваться при разработке ядерного оружия.

Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня. В этот день израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и ликвидировала несколько высокопоставленных иранских военных. Тегеран начал ответную военную операцию, в рамках которой стал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.

13 июня официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь выразил обеспокоенность последствиями, которые могут повлечь за собой израильские удары по Ирану. Он заявил, что Китай выступает против посягательства на суверенитет, безопасность и территориальную целостность исламской республики и против действий, ведущих к эскалации напряженности или расширению конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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