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США разрешили до декабря 2025 года поставки нефти с «Сахалина-2» в Японию

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США продлили исключение из санкций для поставляемой Японии нефти с «Сахалина-2» до 19 декабря 2025 г. Об этом сообщается в лицензии, опубликованной минфином США.

Однако лицензия не разрешает проведение транзакций, запрещенных ранее введенными ограничениями против России. В частности, операции с лицами, находящимися под американскими блокирующими санкциями, требуют отдельного разрешения властей США.

Япония, являясь крупнейшим в мире импортером сжиженного природного газа (СПГ), получает около 9% этого вида топлива из России. Данный объем обеспечивает примерно 3% производства электроэнергии в стране, которая занимает третье место в мировой экономике. Токио неоднократно подчеркивал важность проектов «Сахалин-2» и «Сахалин-1» для энергетической безопасности страны. Несмотря на решение России перевести эти проекты под свою юрисдикцию, японские компании сохранили участие в них. На этом фоне Япония договорилась с партнерами по G7 об исключении проекта «Сахалин-2» из-под действия потолка цен на российскую нефть.

15 мая сообщалось, что США вывели Каспийский трубопроводный консорциум и «Тенгизшевройл» из-под запрета на оказание нефтесервисных услуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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