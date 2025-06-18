США разрешили до декабря 2025 года поставки нефти с «Сахалина-2» в Японию

Япония, являясь крупнейшим в мире импортером сжиженного природного газа (СПГ), получает около 9% этого вида топлива из России. Данный объем обеспечивает примерно 3% производства электроэнергии в стране, которая занимает третье место в мировой экономике. Токио неоднократно подчеркивал важность проектов «Сахалин-2» и «Сахалин-1» для энергетической безопасности страны. Несмотря на решение России перевести эти проекты под свою юрисдикцию, японские компании сохранили участие в них. На этом фоне Япония договорилась с партнерами по G7 об исключении проекта «Сахалин-2» из-под действия потолка цен на российскую нефть.