Путин в Петербурге посетил обновленную консерваторию имени Римского-Корсакова

18 июня президент РФ работает в Северо-Западном федеральном округе, где принимает участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На совещании по экономическим вопросам Путин подчеркнул растущую значимость форума как для России, так и для зарубежных партнеров.