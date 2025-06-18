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Путин в Петербурге посетил обновленную консерваторию имени Римского-Корсакова

Ведомости

Президент России Владимир Путин посетил обновленную Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова, где с 2015 г. проходила масштабная реконструкция. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Ректор учебного заведения Алексей Васильев рассказал главе государства о проведенных реставрационных работах. Путин осмотрел обновленные залы и классы, а также посетил концерт, подготовленный студентами и преподавателями консерватории.

Санкт-Петербургская консерватория, основанная в 1862 г., является одним из ведущих центров музыкального образования в России и мире. В ее стенах на протяжении 37 лет преподавал выдающийся композитор Николай Римский-Корсаков.

18 июня президент РФ работает в Северо-Западном федеральном округе, где принимает участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На совещании по экономическим вопросам Путин подчеркнул растущую значимость форума как для России, так и для зарубежных партнеров.

Глава государства отметил, что приоритетными задачами властей остаются повышение качества жизни граждан, развитие городской инфраструктуры, здравоохранения, образования и решение экологических вопросов. Для достижения максимальной эффективности необходимо учитывать внутренние и внешние вызовы, а также тенденции мировой экономики.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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