Путин в Петербурге посетил обновленную консерваторию имени Римского-Корсакова
Президент России Владимир Путин посетил обновленную Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова, где с 2015 г. проходила масштабная реконструкция. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Ректор учебного заведения Алексей Васильев рассказал главе государства о проведенных реставрационных работах. Путин осмотрел обновленные залы и классы, а также посетил концерт, подготовленный студентами и преподавателями консерватории.
Санкт-Петербургская консерватория, основанная в 1862 г., является одним из ведущих центров музыкального образования в России и мире. В ее стенах на протяжении 37 лет преподавал выдающийся композитор Николай Римский-Корсаков.
18 июня президент РФ работает в Северо-Западном федеральном округе, где принимает участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На совещании по экономическим вопросам Путин подчеркнул растущую значимость форума как для России, так и для зарубежных партнеров.
Глава государства отметил, что приоритетными задачами властей остаются повышение качества жизни граждан, развитие городской инфраструктуры, здравоохранения, образования и решение экологических вопросов. Для достижения максимальной эффективности необходимо учитывать внутренние и внешние вызовы, а также тенденции мировой экономики.