Путин начал встречу с представителями мировых информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин начал встречу с представителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Подобные встречи проходят ежегодно. В 2024 г. в мероприятии участвовали представители Reuters, Kyodo, AP и других агентств.
По данным Кремля, темой беседы станут ключевые направления российской политики и актуальные мировые события. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков до этого отмечал, что на встречу приглашены руководители и сотрудники агентств, в том числе из недружественных России стран.
ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Ключевая тема форума в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Участие в мероприятии подтвердили представители 137 стран и территорий, в том числе главы крупнейших международных компаний, государственные деятели, эксперты и представители деловых кругов. Известно, что Путин выступит на пленарной сессии 20 июня и примет участие в одной из панельных дискуссий.