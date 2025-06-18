Путин начал встречу с представителями мировых информационных агентств

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Ключевая тема форума в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Участие в мероприятии подтвердили представители 137 стран и территорий, в том числе главы крупнейших международных компаний, государственные деятели, эксперты и представители деловых кругов. Известно, что Путин выступит на пленарной сессии 20 июня и примет участие в одной из панельных дискуссий.