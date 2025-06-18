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Путин начал встречу с представителями мировых информационных агентств

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Президент РФ Владимир Путин начал встречу с представителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Подобные встречи проходят ежегодно. В 2024 г. в мероприятии участвовали представители Reuters, Kyodo, AP и других агентств.

По данным Кремля, темой беседы станут ключевые направления российской политики и актуальные мировые события. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков до этого отмечал, что на встречу приглашены руководители и сотрудники агентств, в том числе из недружественных России стран.

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Ключевая тема форума в этом году – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Участие в мероприятии подтвердили представители 137 стран и территорий, в том числе главы крупнейших международных компаний, государственные деятели, эксперты и представители деловых кругов. Известно, что Путин выступит на пленарной сессии 20 июня и примет участие в одной из панельных дискуссий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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