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Путин назвал объем инвестиций в совместные с Китаем проекты

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Президент России Владимир Путин рассказал, что у России запланировано инвестпроектов с КНР на $200 млрд. Об этом он заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств.

«Только инвестпроектов с КНР у нас запланировано на $200 млрд. И они все реалистичны, они все будут реализованы, у меня никаких сомнений нет», – заявил президент.

Правда, по словам главы российского государства, для этого нужны специалисты в области русского и китайского языков.

Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В начале мероприятия глава государства напомнил, что Россия выступает за справедливый и устойчивый мировой порядок, основанный на равных и неизменных правилах международной торговли. По его словам, Москва против любых торговых ограничений и экономических войн, навязанных в угоду сиюминутной политике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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