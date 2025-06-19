Путин назвал объем инвестиций в совместные с Китаем проекты

Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В начале мероприятия глава государства напомнил, что Россия выступает за справедливый и устойчивый мировой порядок, основанный на равных и неизменных правилах международной торговли. По его словам, Москва против любых торговых ограничений и экономических войн, навязанных в угоду сиюминутной политике.