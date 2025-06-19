Путин назвал объем инвестиций в совместные с Китаем проекты
Президент России Владимир Путин рассказал, что у России запланировано инвестпроектов с КНР на $200 млрд. Об этом он заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств.
«Только инвестпроектов с КНР у нас запланировано на $200 млрд. И они все реалистичны, они все будут реализованы, у меня никаких сомнений нет», – заявил президент.
Правда, по словам главы российского государства, для этого нужны специалисты в области русского и китайского языков.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В начале мероприятия глава государства напомнил, что Россия выступает за справедливый и устойчивый мировой порядок, основанный на равных и неизменных правилах международной торговли. По его словам, Москва против любых торговых ограничений и экономических войн, навязанных в угоду сиюминутной политике.