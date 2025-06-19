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Путин согласился с Трампом в том, что конфликта на Украине можно было избежать

Ранее президент США неоднократно говорил о намерении быстро урегулировать кризис
Ведомости

Если бы нынешний президент США Дональд Трамп не проиграл Джо Байдену после своего первого президентского срока и остался бы у власти на второй срок, России, возможно, не пришлось бы начинать специальную военную операцию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств, которая организована в рамках ПМЭФ.

«Я думаю, что и здесь он прав, я сейчас скажу, почему. В одном из моих последних телефонных разговоров с господином Байденом я ему сказал о том, что не нужно доводить до горячих конфликтов, нужно все решать мирным путем. Надо заставить нынешнее руководство Украины удовлетворить требования своих граждан, проживающих на юго-востоке: прекратить геноцид русскоговорящего населения, прекратить нарушать права человека», – сказал Путин.

Президент России пояснил, что он призвал Байдена отказаться от того политического курса, от тех действий, к которым его администрация подталкивала Киев.

«Действительно, может, если бы Трамп был президентом, может, этого конфликта бы не состоялось», – пояснил Путин.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что конфликт на Украине – не его, а начался он из-за просчетов администрации Байдена. Президент США еще в ходе предвыборной кампании обещал быстро урегулировать украинский кризис, однако затем признал, что это оказалось не так просто. Вместе с тем по его инициативе Россия и Украина возобновили прямые переговоры – первые два раунда состоялись в мае и начале июня в Стамбуле, по их итогам стороны договорились провести масштабный обмен пленными. Также Россия передала Украине более 6000 тел погибших украинских солдат в качестве жеста доброй воли.

Также в ходе общения с журналистами Путин заявил о готовности встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, но усомнился в его легитимности. По словам президента РФ, украинская конституция не предусматривает автоматического продления президентских полномочий даже при военном положении. А ключевой вопрос заключается в том, кто будет иметь право подписывать возможные соглашения.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории были присоединены к России по результатам референдума.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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