Ракета «Ангара-А5» с космическими аппаратами стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель «Ангара-А5» с космическими аппаратами на борту успешно стартовала с космодрома Плесецк. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Уточняется, что пуск был осуществлен в интересах оборонного ведомства.
«Ангара-А5» – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. Она является экологически чистой и не использует токсичные компоненты топлива, что является одним из ее основных преимуществ перед ракетой «Протон-М». 6 июня в «Роскосмосе» сообщили, что госкорпорация и Центр Хруничева заключили госконтракт на производство трех ракет-носителей «Ангара-А5М», предназначенных для запуска модулей новой Российской орбитальной станции.
11 апреля 2024 г. был проведен первый запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный в Амурской области. Это стало первым запуском тяжелой ракеты семейства «Ангара» с нового российского космодрома – до этого все пуски проводились с космодрома Плесецк в Архангельской области.