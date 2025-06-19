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Ракета «Ангара-А5» с космическими аппаратами стартовала с космодрома Плесецк

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Ракета-носитель «Ангара-А5» с космическими аппаратами на борту успешно стартовала с космодрома Плесецк. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уточняется, что пуск был осуществлен в интересах оборонного ведомства.

«Ангара-А5» – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. Она является экологически чистой и не использует токсичные компоненты топлива, что является одним из ее основных преимуществ перед ракетой «Протон-М». 6 июня в «Роскосмосе» сообщили, что госкорпорация и Центр Хруничева заключили госконтракт на производство трех ракет-носителей «Ангара-А5М», предназначенных для запуска модулей новой Российской орбитальной станции.

11 апреля 2024 г. был проведен первый запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный в Амурской области. Это стало первым запуском тяжелой ракеты семейства «Ангара» с нового российского космодрома – до этого все пуски проводились с космодрома Плесецк в Архангельской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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