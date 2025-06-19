Ракета «Ангара-А5» с космическими аппаратами стартовала с космодрома Плесецк

«Ангара-А5» – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. Она является экологически чистой и не использует токсичные компоненты топлива, что является одним из ее основных преимуществ перед ракетой «Протон-М». 6 июня в «Роскосмосе» сообщили, что госкорпорация и Центр Хруничева заключили госконтракт на производство трех ракет-носителей «Ангара-А5М», предназначенных для запуска модулей новой Российской орбитальной станции.