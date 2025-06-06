«Роскосмос» объявил о старте производства еще трех ракет-носителей «Ангара-А5М»
Госкорпорация «Роскосмос» и Центр Хруничева заключили государственный контракт на производство трех ракет-носителей «Ангара-А5М», предназначенных для запуска модулей новой Российской орбитальной станции. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
Модернизированная «Ангара-А5М» отличается повышенной грузоподъемностью по сравнению со штатной моделью «Ангара-А5». Новая ракета сможет выводить космические аппараты массой до 27 т на низкую околоземную орбиту (НОО), тогда как предыдущая версия была способна доставлять лишь 24 т.
Следующим этапом развития программы станет адаптация «Ангары-А5М» для запуска пилотируемых транспортных кораблей, что расширит возможности российской космической программы.
11 апреля 2024 г. состоялся первый запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» в Амурской области. Старт был осуществлен после двух переносов на одни сутки по техническим причинам. Это стало первым запуском тяжелой ракеты семейства «Ангара» с нового российского космодрома. До этого все пуски проводились с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.
«Ангара-А5» – это трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, которая является экологически чистой и не использует токсичные компоненты топлива. Это одно из ее ключевых преимуществ перед ракетой «Протон-М».