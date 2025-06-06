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«Роскосмос» объявил о старте производства еще трех ракет-носителей «Ангара-А5М»

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Госкорпорация «Роскосмос» и Центр Хруничева заключили государственный контракт на производство трех ракет-носителей «Ангара-А5М», предназначенных для запуска модулей новой Российской орбитальной станции. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Модернизированная «Ангара-А5М» отличается повышенной грузоподъемностью по сравнению со штатной моделью «Ангара-А5». Новая ракета сможет выводить космические аппараты массой до 27 т на низкую околоземную орбиту (НОО), тогда как предыдущая версия была способна доставлять лишь 24 т.

Следующим этапом развития программы станет адаптация «Ангары-А5М» для запуска пилотируемых транспортных кораблей, что расширит возможности российской космической программы.

11 апреля 2024 г. состоялся первый запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» в Амурской области. Старт был осуществлен после двух переносов на одни сутки по техническим причинам. Это стало первым запуском тяжелой ракеты семейства «Ангара» с нового российского космодрома. До этого все пуски проводились с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

«Ангара-А5» – это трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, которая является экологически чистой и не использует токсичные компоненты топлива. Это одно из ее ключевых преимуществ перед ракетой «Протон-М».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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