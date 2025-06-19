Путин начал переговоры с лидером Индонезии Субианто
Президент России Владимир Путин приступил к переговорам с лидером Индонезии Прабово Субианто, который находится в России с официальным визитом. Об этом сообщает Кремль.
Встреча проходит в Константиновском дворце в поселке Стрельна в Санкт-Петербурге.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков 17 июня отмечал, что переговоры Путина с Субианто станут центральными в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 г. По словам Ушакова, стороны обсудят вопросы российско-индонезийских отношений, актуальные региональные и глобальные проблемы. После встречи лидеров двух стран в узком формате пройдут переговоры в составе делегаций в формате официального завтрака.
Визит Субианто в Россию стал первым после его инаугурации 20 октября 2024 г. Прежде он посещал РФ в должности министра обороны и избранного президента. Ушаков называл конструктивными отношения России и Индонезии. По его словам, помимо двусторонних отношений контакты Москвы и Джакарты налажены и формате международных организаций. Благодаря российской поддержке с 1 января 2025 г. Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Также взаимодействие стран происходит на полях ООН, G20 и АСЕАН.