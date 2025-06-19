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Путин начал переговоры с лидером Индонезии Субианто

Ведомости

Президент России Владимир Путин приступил к переговорам с лидером Индонезии Прабово Субианто, который находится в России с официальным визитом. Об этом сообщает Кремль.

Встреча проходит в Константиновском дворце в поселке Стрельна в Санкт-Петербурге.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 17 июня отмечал, что переговоры Путина с Субианто станут центральными в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 г. По словам Ушакова, стороны обсудят вопросы российско-индонезийских отношений, актуальные региональные и глобальные проблемы. После встречи лидеров двух стран в узком формате пройдут переговоры в составе делегаций в формате официального завтрака.

Визит Субианто в Россию стал первым после его инаугурации 20 октября 2024 г. Прежде он посещал РФ в должности министра обороны и избранного президента. Ушаков называл конструктивными отношения России и Индонезии. По его словам, помимо двусторонних отношений контакты Москвы и Джакарты налажены и формате международных организаций. Благодаря российской поддержке с 1 января 2025 г. Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Также взаимодействие стран происходит на полях ООН, G20 и АСЕАН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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