Путин начал переговоры с лидером Индонезии Субианто

Визит Субианто в Россию стал первым после его инаугурации 20 октября 2024 г. Прежде он посещал РФ в должности министра обороны и избранного президента. Ушаков называл конструктивными отношения России и Индонезии. По его словам, помимо двусторонних отношений контакты Москвы и Джакарты налажены и формате международных организаций. Благодаря российской поддержке с 1 января 2025 г. Индонезия стала полноправным членом БРИКС. Также взаимодействие стран происходит на полях ООН, G20 и АСЕАН.