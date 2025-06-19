NBC: «Железный купол» Израиля перехватил только 65% ракет Ирана за сутки
Система ПВО Израиля «Железный купол» сбила только 65% ракет, запущенных Ираном за последние сутки, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Израиля.
«У Ирана все еще есть очень современные ракеты, и они их используют», – отметил собеседник телеканала, который продолжает получать данные из правительства после отставки. Он подчеркнул, что последние запущенные иранские ракеты были более быстрыми и силам ПВО Израиля не хватило времени, чтобы их перехватить.
Как объяснил сотрудник разведки, обычно предупреждение о налете поступает за 10-11 минут до того, как ракеты коснутся земли. В последние сутки это время сократилось до 6-7 минут. «Что еще более важно, у иранцев есть навигационная система для заключительной фазы атаки, которая помогает им быть очень точными и атаковать именно те цели, которые они хотят», – заявил он.
19 июня в совете безопасности Ирана назвали условия для прекращения ударов по Израилю. Это произойдет только тогда, когда еврейское государство будет наказано и выплатит репарации исламской республике. В заявлении также говорится, что на любой удар Израиля поступит ответная атака.
19 июня иранская баллистическая ракета ударила по израильскому медицинскому центру «Сорока» в Беэр-Шеве. По словам главы минздрава Израиля Уриэля Бусо, целью атаки стали гражданские лица и медицинские работники. Тегеран утверждает, что целью ракеты был находящийся рядом объект военной разведки.