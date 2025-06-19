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NBC: «Железный купол» Израиля перехватил только 65% ракет Ирана за сутки

Ведомости

Система ПВО Израиля «Железный купол» сбила только 65% ракет, запущенных Ираном за последние сутки, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Израиля.

«У Ирана все еще есть очень современные ракеты, и они их используют», – отметил собеседник телеканала, который продолжает получать данные из правительства после отставки. Он подчеркнул, что последние запущенные иранские ракеты были более быстрыми и силам ПВО Израиля не хватило времени, чтобы их перехватить.

Как объяснил сотрудник разведки, обычно предупреждение о налете поступает за 10-11 минут до того, как ракеты коснутся земли. В последние сутки это время сократилось до 6-7 минут. «Что еще более важно, у иранцев есть навигационная система для заключительной фазы атаки, которая помогает им быть очень точными и атаковать именно те цели, которые они хотят», – заявил он.

19 июня в совете безопасности Ирана назвали условия для прекращения ударов по Израилю. Это произойдет только тогда, когда еврейское государство будет наказано и выплатит репарации исламской республике. В заявлении также говорится, что на любой удар Израиля поступит ответная атака.

19 июня иранская баллистическая ракета ударила по израильскому медицинскому центру «Сорока» в Беэр-Шеве. По словам главы минздрава Израиля Уриэля Бусо, целью атаки стали гражданские лица и медицинские работники. Тегеран утверждает, что целью ракеты был находящийся рядом объект военной разведки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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