NBC: «Железный купол» Израиля перехватил только 65% ракет Ирана за сутки

Как объяснил сотрудник разведки, обычно предупреждение о налете поступает за 10-11 минут до того, как ракеты коснутся земли. В последние сутки это время сократилось до 6-7 минут. «Что еще более важно, у иранцев есть навигационная система для заключительной фазы атаки, которая помогает им быть очень точными и атаковать именно те цели, которые они хотят», – заявил он.