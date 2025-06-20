Бастрыкин: заказчиком терактов на ж/д дороге являются спецслужбы Украины

31 мая обрушился мост на брянском железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино в Брянской области. Его обломки упали на пассажирский поезд, следовавший из Климова в Москву. В результате с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов. Жертвами атаки стали семь человек, более 100 пострадали. Через несколько часов после брянской трагедии произошел похожий инцидент в Курской области. Около 3:00 1 июня в Железногорском районе при подрыве железнодорожного моста грузовой поезд рухнул на автомобильную дорогу. Пострадали машинист и два помощника.