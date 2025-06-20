Бастрыкин: заказчиком терактов на ж/д дороге являются спецслужбы Украины
Заказчиком терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях являются спецслужбы Украины, заявил председатель Следственного комитета РФ (СК) Александр Бастрыкин журналистам в Минске.
«Это совершенно ясно для нас и очевидно. Заказчик понятен. Осталось только найти исполнителя. Мы активно в этом плане работаем», – сказал он (цитата по «БелТА»)
31 мая обрушился мост на брянском железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино в Брянской области. Его обломки упали на пассажирский поезд, следовавший из Климова в Москву. В результате с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов. Жертвами атаки стали семь человек, более 100 пострадали. Через несколько часов после брянской трагедии произошел похожий инцидент в Курской области. Около 3:00 1 июня в Железногорском районе при подрыве железнодорожного моста грузовой поезд рухнул на автомобильную дорогу. Пострадали машинист и два помощника.
3 июня официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что ведомство квалифицировало подрывы мостов на железной дороге в Брянской и Курской областях как теракты. «Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан», – сказала она.