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Бастрыкин: заказчиком терактов на ж/д дороге являются спецслужбы Украины

Ведомости

Заказчиком терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях являются спецслужбы Украины, заявил председатель Следственного комитета РФ (СК) Александр Бастрыкин журналистам в Минске.

«Это совершенно ясно для нас и очевидно. Заказчик понятен. Осталось только найти исполнителя. Мы активно в этом плане работаем», – сказал он (цитата по «БелТА»)

31 мая обрушился мост на брянском железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино в Брянской области. Его обломки упали на пассажирский поезд, следовавший из Климова в Москву. В результате с рельсов сошли локомотив и несколько вагонов. Жертвами атаки стали семь человек, более 100 пострадали. Через несколько часов после брянской трагедии произошел похожий инцидент в Курской области. Около 3:00 1 июня в Железногорском районе при подрыве железнодорожного моста грузовой поезд рухнул на автомобильную дорогу. Пострадали машинист и два помощника.

3 июня официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что ведомство квалифицировало подрывы мостов на железной дороге в Брянской и Курской областях как теракты. «Очевидно, что террористы, действовавшие по указанию киевского режима, с максимальной точностью спланировали все так, чтобы под их удары попали сотни мирных граждан», – сказала она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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