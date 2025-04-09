Лихачев заявил о пересечении «опасной грани» в конфликте Ирана и Израиля
«В моем понимании нанесен удар по некому доверию, которое было в мировой атомной семье», – отметил Лихачев. Он подчеркнул, что вне зависимости от повестки в различных конфликтных регионах мира, в том числе в Иране, удары по атомным объектам были недопустимы. Сейчас же обострения в этих районах «не принимают во внимание ядерный фактор».
22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана. Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия не была предупреждена об этой атаке. В МИД РФ осудили действия государства, так как решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию «суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право».