«В моем понимании нанесен удар по некому доверию, которое было в мировой атомной семье», – отметил Лихачев. Он подчеркнул, что вне зависимости от повестки в различных конфликтных регионах мира, в том числе в Иране, удары по атомным объектам были недопустимы. Сейчас же обострения в этих районах «не принимают во внимание ядерный фактор».