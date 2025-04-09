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Лихачев заявил о пересечении «опасной грани» в конфликте Ирана и Израиля

Ведомости

«Очень опасная грань» пересечена при бомбардировках ядерных объектов Ирана, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в интервью журналисту Павлу Зарубину. По его мнению, от катастрофических решений страны отделяют «считанные шаги».

«В моем понимании нанесен удар по некому доверию, которое было в мировой атомной семье», – отметил Лихачев. Он подчеркнул, что вне зависимости от повестки в различных конфликтных регионах мира, в том числе в Иране, удары по атомным объектам были недопустимы. Сейчас же обострения в этих районах «не принимают во внимание ядерный фактор».

22 июня США ударили по ядерным объектам Ирана. Глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия не была предупреждена об этой атаке. В МИД РФ осудили действия государства, так как решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию «суверенного государства, какими бы аргументами оно ни обставлялось, грубо нарушает международное право».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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