Катар закрыл воздушное пространство на фоне иранской ракетной атаки
Власти Катара объявили о временном закрытии воздушного пространства страны. Такие меры предосторожности приняты для обеспечения безопасности граждан, резидентов и гостей. Об этом заявило министерство иностранных дел Катара в соцсети Х.
МИД Катара заверил, что обстановка находится под контролем. Оценка происходящего будет дана в сотрудничестве с региональными и международными партнерами, подчеркнули в ведомстве. При этом в официальном сообщении говорится, что причиной закрытия воздушного пространства не является определенная угроза.
Ранее американское посольство в Катаре призвало своих граждан, находящихся в Катаре, укрыться в убежищах до появления новых уведомлений.