Катар закрыл воздушное пространство на фоне иранской ракетной атаки

МИД Катара заверил, что обстановка находится под контролем. Оценка происходящего будет дана в сотрудничестве с региональными и международными партнерами, подчеркнули в ведомстве. При этом в официальном сообщении говорится, что причиной закрытия воздушного пространства не является определенная угроза.