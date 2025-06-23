Американское посольство в Катаре призвало своих граждан укрыться в убежищах

22 июня США вступили в конфликт Израиля и Ирана, ударив по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подчеркнул, что этим шагом государство пересекло «очень опасную грань», а также нарушило доверие в мировой атомной семье. Он объяснил, что в конфликтных регионах ранее не рассматривались удары по атомным объектам, теперь же эскалации в этих районах «не принимают во внимание ядерный фактор».