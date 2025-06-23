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Американское посольство в Катаре призвало своих граждан укрыться в убежищах

Ведомости

Гражданам США, которые находятся в Катаре, необходимо укрыться в убежищах до появления новых уведомлений, сообщили на сайте американского посольства в государстве.

23 июня газета The New York Times писала, что Тегеран может атаковать объекты США на Ближнем Востоке. Это касается военных баз и посольств в Бахрейне, Ираке, Иордании, Катаре, Сирии и Объединенных Арабских Эмиратах, по данным издания. Удары могут последовать как от самого Ирана, так и от его союзников: йеменских хуситов или ополченцев в Ираке.

22 июня США вступили в конфликт Израиля и Ирана, ударив по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подчеркнул, что этим шагом государство пересекло «очень опасную грань», а также нарушило доверие в мировой атомной семье. Он объяснил, что в конфликтных регионах ранее не рассматривались удары по атомным объектам, теперь же эскалации в этих районах «не принимают во внимание ядерный фактор».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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