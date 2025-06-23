Американское посольство в Катаре призвало своих граждан укрыться в убежищах
Гражданам США, которые находятся в Катаре, необходимо укрыться в убежищах до появления новых уведомлений, сообщили на сайте американского посольства в государстве.
23 июня газета The New York Times писала, что Тегеран может атаковать объекты США на Ближнем Востоке. Это касается военных баз и посольств в Бахрейне, Ираке, Иордании, Катаре, Сирии и Объединенных Арабских Эмиратах, по данным издания. Удары могут последовать как от самого Ирана, так и от его союзников: йеменских хуситов или ополченцев в Ираке.
22 июня США вступили в конфликт Израиля и Ирана, ударив по трем основным ядерным объектам Ирана – в Фордо, Натанзе и Исфахане. Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев подчеркнул, что этим шагом государство пересекло «очень опасную грань», а также нарушило доверие в мировой атомной семье. Он объяснил, что в конфликтных регионах ранее не рассматривались удары по атомным объектам, теперь же эскалации в этих районах «не принимают во внимание ядерный фактор».