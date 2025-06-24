Орбан поручил принять чрезвычайные меры безопасности в Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял решение о введении мер чрезвычайной безопасности в государстве, объяснив это возникновением террористической угрозы на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в видеообращении к гражданам на местном телеканале, передает ТАСС.
«Я вызвал руководителей структур, ответственных за поддержание порядка, потому что последствия войны в Иране и Израиле могут сказаться на Венгрии. Ситуация развивается в неправильном направлении», – объяснил Орбан. Как отметил премьер-министр, ракетные удары Ирана по военным базам США в Катаре и Ираке втягивают в военизированный конфликт еще две страны, что «является плохой новостью».
В МИД России по итогам атак США по ядерной инфраструктуре Ирана 22 июня и ответным нападкам Тегерана 23 июня, а также обострения конфликта, начавшегося еще 13 июня атаками Израиля, заявили, что Тель-Авив и Вашингтон нарушают международные принципы и нормы, входящие в Устав Организации объединенных наций (ООН), а также подрывают глобальную и региональную безопасность.