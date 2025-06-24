Орбан поручил принять чрезвычайные меры безопасности в Венгрии

«Я вызвал руководителей структур, ответственных за поддержание порядка, потому что последствия войны в Иране и Израиле могут сказаться на Венгрии. Ситуация развивается в неправильном направлении», – объяснил Орбан. Как отметил премьер-министр, ракетные удары Ирана по военным базам США в Катаре и Ираке втягивают в военизированный конфликт еще две страны, что «является плохой новостью».