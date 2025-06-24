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Орбан поручил принять чрезвычайные меры безопасности в Венгрии

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял решение о введении мер чрезвычайной безопасности в государстве, объяснив это возникновением террористической угрозы на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он заявил в видеообращении к гражданам на местном телеканале, передает ТАСС.

«Я вызвал руководителей структур, ответственных за поддержание порядка, потому что последствия войны в Иране и Израиле могут сказаться на Венгрии. Ситуация развивается в неправильном направлении», – объяснил Орбан. Как отметил премьер-министр, ракетные удары Ирана по военным базам США в Катаре и Ираке втягивают в военизированный конфликт еще две страны, что «является плохой новостью».

В МИД России по итогам атак США по ядерной инфраструктуре Ирана 22 июня и ответным нападкам Тегерана 23 июня, а также обострения конфликта, начавшегося еще 13 июня атаками Израиля, заявили, что Тель-Авив и Вашингтон нарушают международные принципы и нормы, входящие в Устав Организации объединенных наций (ООН), а также подрывают глобальную и региональную безопасность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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