Иранская ракета попала в семиэтажный дом в Беэр-Шеве

Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня, когда Армия обороны Израиля атаковала иранские ядерные объекты и убила высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать территорию еврейского государства. 22 июня в противостояние вступили США, атаковав крупнейшие ядерные комплексы Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. В МИД РФ осудили такие действия, т.к. они привели к нарушениям норм и принципов международного права. В США заявляли об уничтожении всех ядерных объектов Ирана. Тегеран, в свою очередь, ударил по военным базам США в Катаре и Ираке 23 июня. По словам американского президента Дональда Трампа, все ракеты удалось отразить.