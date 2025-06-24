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Иранская ракета попала в семиэтажный дом в Беэр-Шеве

Ведомости

Запущенная со стороны Ирана ракета попала в семиэтажное здание в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Трое человек погибли, еще семеро получили ранения, сообщает N12.

Указывается также, что за последний час во многих населенных пунктах Израиля была объявлена тревога в связи с иранскими атаками.

Президент США Дональд Трамп в ночь на 24 июня заявил, что Иран и Израиль попросили его восстановить мир между их странами.

Конфликт Ирана и Израиля обострился 13 июня, когда Армия обороны Израиля атаковала иранские ядерные объекты и убила высокопоставленных военных. В ответ Тегеран начал обстреливать территорию еврейского государства. 22 июня в противостояние вступили США, атаковав крупнейшие ядерные комплексы Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе. В МИД РФ осудили такие действия, т.к. они привели к нарушениям норм и принципов международного права. В США заявляли об уничтожении всех ядерных объектов Ирана. Тегеран, в свою очередь, ударил по военным базам США в Катаре и Ираке 23 июня. По словам американского президента Дональда Трампа, все ракеты удалось отразить.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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