МИД России не возлагает ожиданий на саммит НАТО

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Европа и НАТО идут по пути оголтелой милитаризации. Так он прокомментировал неясный ответ генсека альянса Марка Рютте на вопрос о том, почему он считает, что Россия может атаковать страны объединения в ближайшие пять лет.