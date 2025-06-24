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МИД России не возлагает ожиданий на саммит НАТО

Ведомости

Россия не возлагает особых надежд на стартующий 24 июня саммит НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ на вопрос «Ведомостей». Дипломат подчеркнул, что альянс, по мнению Москвы, движется по курсу на военное доминирование и сдерживание России.

«Ожиданий никаких. Понятно, что НАТО двигается по уже определенному пути достижения глобальной гегемонии, военного превосходства во всех операционных средах», – заявил Грушко.

По его словам, Россия продолжает фигурировать в стратегических документах НАТО как «прямая и непосредственная угроза».

Дипломат также обратил внимание на рост военных расходов альянса: «Уже сегодня 32 страны НАТО тратят на оборону больше, чем остальные 163 страны мира, включая Китай, Россию, Индию и Бразилию». Грушко предупредил, что агрессивное военно-планирование, совмещенное с внешнеполитическим давлением, представляет угрозу международной стабильности и может привести к «резким и непреднамеренным эскалациям».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Европа и НАТО идут по пути оголтелой милитаризации. Так он прокомментировал неясный ответ генсека альянса Марка Рютте на вопрос о том, почему он считает, что Россия может атаковать страны объединения в ближайшие пять лет.

Саммит НАТО пройдет 24–25 июня в Гааге. Основные темы встречи – вопросы сдерживания и обороны. Один из главных вопросов – побудить государства – члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП.

Издание Politico сообщало, что на предстоящем саммите НАТО страны альянса подтвердят поддержку Украины, но не уточнят сроки ее вступления в блок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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