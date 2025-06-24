МИД России не возлагает ожиданий на саммит НАТО
Россия не возлагает особых надежд на стартующий 24 июня саммит НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в ответ на вопрос «Ведомостей». Дипломат подчеркнул, что альянс, по мнению Москвы, движется по курсу на военное доминирование и сдерживание России.
«Ожиданий никаких. Понятно, что НАТО двигается по уже определенному пути достижения глобальной гегемонии, военного превосходства во всех операционных средах», – заявил Грушко.
По его словам, Россия продолжает фигурировать в стратегических документах НАТО как «прямая и непосредственная угроза».
Дипломат также обратил внимание на рост военных расходов альянса: «Уже сегодня 32 страны НАТО тратят на оборону больше, чем остальные 163 страны мира, включая Китай, Россию, Индию и Бразилию». Грушко предупредил, что агрессивное военно-планирование, совмещенное с внешнеполитическим давлением, представляет угрозу международной стабильности и может привести к «резким и непреднамеренным эскалациям».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Европа и НАТО идут по пути оголтелой милитаризации. Так он прокомментировал неясный ответ генсека альянса Марка Рютте на вопрос о том, почему он считает, что Россия может атаковать страны объединения в ближайшие пять лет.
Саммит НАТО пройдет 24–25 июня в Гааге. Основные темы встречи – вопросы сдерживания и обороны. Один из главных вопросов – побудить государства – члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП.
Издание Politico сообщало, что на предстоящем саммите НАТО страны альянса подтвердят поддержку Украины, но не уточнят сроки ее вступления в блок.