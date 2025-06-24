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Путин поручил рассмотреть предложения бизнеса о возвращении иностранных компаний

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Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров к июлю рассмотреть предложения российского бизнеса об условиях возвращения иностранных компаний в Россию. Об этом говорится в списке поручений главы государства по итогам встречи с членами «Деловой России», опубликованном на сайте Кремля.  

Путин также поручил правительству при участии «Деловой России» до 1 сентября подготовить предложения по совершенствованию механизма налогообложения лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ. Также кабмину необходимо подготовить предложения по установлению видов разрешенного использования земельных участков, необходимых для реализации на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры, в том числе в целях строительства транспортно­логистических центров и развития железнодорожных перевозок грузов.

Кроме того, к 1 октября правительству необходимо обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на совершенствование налогообложения юрлиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания. В том числе, речь идет о части, касающейся установления возможности реализации механизма, предусматривающего зачисление фиксированной части налога на добавленную стоимость, уплачиваемого такими лицами, в бюджеты муниципальных образований, на территориях которых оказываются услуги.

Ответственным за вышеперечисленные поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Среди других поручений президента РФ:

  • Провести анализ практики применения федерального инвестиционного налогового вычета и представить предложения по корректировке его параметров;

  • Представить предложения по совершенствованию механизма кластерной инвестиционной платформы в части, касающейся обеспечения возможности финансирования работ по созданию новой продукции, включая фармацевтическую, с инновационными характеристиками;

  • Рассмотреть вопрос о совершенствовании порядка изменения условий контрактов со встречными инвестиционными обязательствами на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий;

  • Проанализировать эффективность проведения эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;

  • Проанализировать параметры упрощенной системы налогообложения, применяемые с 1 января, и представить предложения по их корректировке;

  • Проанализировать практику взаимодействия органов службы занятости и работодателей по сопровождению инвалидов при трудоустройстве в период их адаптации на новом рабочем месте.

13 мая Путин провел встречу в режиме видеоконференции с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», участниками XX форума-съезда организации. Главной темой встречи было обозначено обеспечение сбалансированного развития экономики в условиях структурной трансформации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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