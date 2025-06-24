Путин поручил рассмотреть предложения бизнеса о возвращении иностранных компаний

Путин также поручил правительству при участии «Деловой России» до 1 сентября подготовить предложения по совершенствованию механизма налогообложения лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ. Также кабмину необходимо подготовить предложения по установлению видов разрешенного использования земельных участков, необходимых для реализации на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры, в том числе в целях строительства транспортно­логистических центров и развития железнодорожных перевозок грузов.