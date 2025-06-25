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Кравцов: учебники по истории в странах СНГ негативно описывают Россию

Ведомости

Россия намерена согласовать с рядом стран СНГ единые подходы к общему историческому прошлому. Учебники по истории в этих государствах имеют негативный характер относительно РФ, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пленарном заседании в Госдуме.

По словам Кравцова, касательно учебников истории присутствуют некоторые «сложности и проблемы в изложении исторического материала без соответствия принципам историзма и объективности при рассмотрении истории ряда государств».

«Прежде всего, это касается нашего общего прошлого, периода пребывания территории республик в составе Советского Союза, которые в целом имеют негативный характер по отношению к России», – сказал министр (цитата по ТАСС).

В феврале 2025 г. «Коммерсантъ» писал, что минобрнауки Таджикистана отозвало рабочую программу «История таджикского народа» и учебник, по которым велось обучение в совместных российско-таджикских школах. Весной 2024 г. научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков заявил, что курс содержал такие темы, как «Колониальная политика Российской империи и ее влияние на Центральную Азию», «Средняя Азия накануне нашествия царской России», «Оккупация Джизака [город в Узбекистане] российскими войсками». В кабмин РФ и посольства были направлены депутатские запросы от Михаила Матвеева (КПРФ) и Сергея Миронова (СРЗП). Министры двух стран создали совместную рабочую группу для проверки учебных материалов в российско-таджикских школах. Миронов заявлял, что теперь дети в российско-таджикских школах будут учить историю по российскому учебнику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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