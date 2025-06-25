Кравцов: учебники по истории в странах СНГ негативно описывают Россию
Россия намерена согласовать с рядом стран СНГ единые подходы к общему историческому прошлому. Учебники по истории в этих государствах имеют негативный характер относительно РФ, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пленарном заседании в Госдуме.
По словам Кравцова, касательно учебников истории присутствуют некоторые «сложности и проблемы в изложении исторического материала без соответствия принципам историзма и объективности при рассмотрении истории ряда государств».
«Прежде всего, это касается нашего общего прошлого, периода пребывания территории республик в составе Советского Союза, которые в целом имеют негативный характер по отношению к России», – сказал министр (цитата по ТАСС).
В феврале 2025 г. «Коммерсантъ» писал, что минобрнауки Таджикистана отозвало рабочую программу «История таджикского народа» и учебник, по которым велось обучение в совместных российско-таджикских школах. Весной 2024 г. научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков заявил, что курс содержал такие темы, как «Колониальная политика Российской империи и ее влияние на Центральную Азию», «Средняя Азия накануне нашествия царской России», «Оккупация Джизака [город в Узбекистане] российскими войсками». В кабмин РФ и посольства были направлены депутатские запросы от Михаила Матвеева (КПРФ) и Сергея Миронова (СРЗП). Министры двух стран создали совместную рабочую группу для проверки учебных материалов в российско-таджикских школах. Миронов заявлял, что теперь дети в российско-таджикских школах будут учить историю по российскому учебнику.