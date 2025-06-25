Axios: администрация Трампа хочет ограничить доступ конгресса к секретным данным
Администрация президента США Дональда Трампа намерена ограничить доступ конгресса к секретной информации после утечки данных о результатах ударов вооруженных сил США по иранским ядерным объектам. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на несколько источников.
«Источники в администрации сообщают, что планируется ограничить публикации в CAPNET – системе, используемой для обмена секретной информацией с конгрессом», – пишет издание.
По мнению Axios, такие шаги вызовут новую волну критики со стороны демократической оппозиции. До этого представители Демократической партии уже выражали недовольство отказом Белого дома проинформировать некоторых конгрессменов о планах нанесения ударов по Ирану. Ограничение доступа к секретным данным может стать очередной точкой напряженности между администрацией Трампа и конгрессом.
25 июня Трамп призвал уволить журналистку телеканала CNN Наташу Бертран, обвинив ее в распространении ложной информации о результатах ударов по иранским ядерным объектам. В своем аккаунте в Truth Social он заявил, что Бертран «солгала» и пыталась дискредитировать действия американских военных. Материалы журналистки он назвал фейковыми и добавил, что ее «нужно выгнать как собаку».