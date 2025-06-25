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Axios: администрация Трампа хочет ограничить доступ конгресса к секретным данным

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа намерена ограничить доступ конгресса к секретной информации после утечки данных о результатах ударов вооруженных сил США по иранским ядерным объектам. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на несколько источников.

«Источники в администрации сообщают, что планируется ограничить публикации в CAPNET – системе, используемой для обмена секретной информацией с конгрессом», – пишет издание.

По мнению Axios, такие шаги вызовут новую волну критики со стороны демократической оппозиции. До этого представители Демократической партии уже выражали недовольство отказом Белого дома проинформировать некоторых конгрессменов о планах нанесения ударов по Ирану. Ограничение доступа к секретным данным может стать очередной точкой напряженности между администрацией Трампа и конгрессом.

25 июня Трамп призвал уволить журналистку телеканала CNN Наташу Бертран, обвинив ее в распространении ложной информации о результатах ударов по иранским ядерным объектам. В своем аккаунте в Truth Social он заявил, что Бертран «солгала» и пыталась дискредитировать действия американских военных. Материалы журналистки он назвал фейковыми и добавил, что ее «нужно выгнать как собаку».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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