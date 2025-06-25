Axios: администрация Трампа хочет ограничить доступ конгресса к секретным данным

25 июня Трамп призвал уволить журналистку телеканала CNN Наташу Бертран, обвинив ее в распространении ложной информации о результатах ударов по иранским ядерным объектам. В своем аккаунте в Truth Social он заявил, что Бертран «солгала» и пыталась дискредитировать действия американских военных. Материалы журналистки он назвал фейковыми и добавил, что ее «нужно выгнать как собаку».