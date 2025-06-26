Израиль мог использовать боеприпасы с обедненным ураном при ударах по Ирану
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при ударах по объектам в Иране могла применять боеприпасы с обедненным ураном. Об этом сообщает Fars со ссылкой на источник.
Собеседник агентства рассказал, что такой вывод он сделал в связи с предварительными итогами расследования, проведенного на местах попадания снарядов. По его словам, полученные данные подтвердили факт наличия следов урана. Источник Fars отметил, что окончательный вывод делать рано, поскольку еще проводятся дополнительные исследования.
13 июня произошло обострение конфликта Ирана и Израиля. Тогда израильская армия атаковала иранские ядерные объекты и нейтрализовала нескольких высокопоставленных военных. В ответ Тегеран стал обстреливать Тель-Авив ракетами и дронами. 22 июня к конфликту присоединились США. Американские военные ударили по трем основным ядерным объектам Исламской Республики – в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Утром 24 июня Иран и Израиль объявили о прекращении огня. Через два часа Тель-Авив заявил о нарушении перемирия после запуска новых ракет из Исламской Республики. Позднее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объявила, что израильские ВВС в ответ нанесли удар по радиолокационной станции возле Тегерана. После телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Нетаньяху Израиль воздержался от новых атак.