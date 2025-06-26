Трамп запросил у конгресса на оборонный бюджет в 2026 году $1,01 трлн

25 июня Трамп предложил вернуть историческое название должности главы Пентагона, изменив ее с «министра обороны» на «министра войны». Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях саммита НАТО. Американский лидер напомнил, что на старом здании рядом с Белым домом видно, что там раньше было написано «министр войны». Потом в США стали политкорректными и назвали его министром обороны.