Трамп запросил у конгресса на оборонный бюджет в 2026 году $1,01 трлн
Президент США Дональд Трамп запросил у конгресса $1,01 трлн на оборонный бюджет в 2026 г. Об этом сообщили в Пентагоне.
«Это на 13% больше, чем утвержденные уровни 2025 финансового года», – заявила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов (цитата по «РИА Новости»).
25 июня Трамп предложил вернуть историческое название должности главы Пентагона, изменив ее с «министра обороны» на «министра войны». Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях саммита НАТО. Американский лидер напомнил, что на старом здании рядом с Белым домом видно, что там раньше было написано «министр войны». Потом в США стали политкорректными и назвали его министром обороны.
С января 2025 г. должность министра обороны США занимает Пит Хегсет. Название «министр войны» существовало до 1947 г., когда при президенте Гарри Трумэне его заменили на «министр обороны».