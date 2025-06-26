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Трамп запросил у конгресса на оборонный бюджет в 2026 году $1,01 трлн

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Президент США Дональд Трамп запросил у конгресса $1,01 трлн на оборонный бюджет в 2026 г. Об этом сообщили в Пентагоне.

«Это на 13% больше, чем утвержденные уровни 2025 финансового года», – заявила высокопоставленный представитель американского военного ведомства на спецбрифинге для журналистов (цитата по «РИА Новости»).

25 июня Трамп предложил вернуть историческое название должности главы Пентагона, изменив ее с «министра обороны» на «министра войны». Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях саммита НАТО. Американский лидер напомнил, что на старом здании рядом с Белым домом видно, что там раньше было написано «министр войны». Потом в США стали политкорректными и назвали его министром обороны.

С января 2025 г. должность министра обороны США занимает Пит Хегсет. Название «министр войны» существовало до 1947 г., когда при президенте Гарри Трумэне его заменили на «министр обороны».

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