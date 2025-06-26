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«Моссад» создал центр онлайн-медпомощи для иранцев

Ведомости

Израильская разведывательная служба «Моссад» запустила центр дистанционной медицинской помощи для граждан Ирана, передает израильский «7 канал».

«Жители Ирана, масштабы ущерба после прекращения огня сейчас раскрываются и режим сосредотачивается на своих высокопоставленных чиновниках, а не на гражданских лицах. Мы с вами, мы создали команду специалистов и старших врачей для оказания помощи любым раненым», – говорится в сообщении.

Заявляется, что все врачи говорят на фарси, иранцы смогут общаться с ними на этом языке или на английском, говорится в сообщении, а также прилагается несколько телефонных номеров и способов связи с клиниками.

По сообщению канала, услуга доступна через Telegram, Signal и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Она включает группу врачей-специалистов в области кардиологии, диабета, инфекционных заболеваний, онкологии, лечения беременных женщин и психологической поддержки.

Израильские политики намекали на возможность внешнего вмешательства для смены власти в Иране. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще в декабре 2024 г. обратился к иранскому народу с призывом о мире и «свободном Иране». Подобные заявления начали звучать чаще на фоне нападения Израиля на территорию Ирана 13 июня.

Президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде писал в колонке для «Ведомостей», что смена режима в Иране не имеет перспектив. По его оценкам, у Ирана отсутствует единая, структурированная и легитимная оппозиция внутри страны. Вместе с тем, связанные с бывшей монархией оппозиционные группы в диаспоре за рубежом разобщены и лишены широкой поддержки внутри Ирана.

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