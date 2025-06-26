«Моссад» создал центр онлайн-медпомощи для иранцев

«Жители Ирана, масштабы ущерба после прекращения огня сейчас раскрываются и режим сосредотачивается на своих высокопоставленных чиновниках, а не на гражданских лицах. Мы с вами, мы создали команду специалистов и старших врачей для оказания помощи любым раненым», – говорится в сообщении.