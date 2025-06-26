«Моссад» создал центр онлайн-медпомощи для иранцев
Израильская разведывательная служба «Моссад» запустила центр дистанционной медицинской помощи для граждан Ирана, передает израильский «7 канал».
«Жители Ирана, масштабы ущерба после прекращения огня сейчас раскрываются и режим сосредотачивается на своих высокопоставленных чиновниках, а не на гражданских лицах. Мы с вами, мы создали команду специалистов и старших врачей для оказания помощи любым раненым», – говорится в сообщении.
Заявляется, что все врачи говорят на фарси, иранцы смогут общаться с ними на этом языке или на английском, говорится в сообщении, а также прилагается несколько телефонных номеров и способов связи с клиниками.
По сообщению канала, услуга доступна через Telegram, Signal и WhatsApp (принадлежит Meta,
Израильские политики намекали на возможность внешнего вмешательства для смены власти в Иране. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху еще в декабре 2024 г. обратился к иранскому народу с призывом о мире и «свободном Иране». Подобные заявления начали звучать чаще на фоне нападения Израиля на территорию Ирана 13 июня.
Президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде писал в колонке для «Ведомостей», что смена режима в Иране не имеет перспектив. По его оценкам, у Ирана отсутствует единая, структурированная и легитимная оппозиция внутри страны. Вместе с тем, связанные с бывшей монархией оппозиционные группы в диаспоре за рубежом разобщены и лишены широкой поддержки внутри Ирана.