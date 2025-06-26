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CNN: США обсуждают выделение $30 млрд на мирную ядерную программу Ирана

Ведомости

Администрация США Дональда Трампа рассматривает возможность предоставления Ирану доступа к $30 млрд на развитие гражданской ядерной энергетики при условии, что Тегеран откажется от обогащения урана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом закрытых переговоров.

Как сообщают источники, США и страны Персидского залива в последние недели вели закулисные переговоры с представителями Ирана, несмотря на серию военных ударов в регионе. Обсуждение условий продолжилось и после объявления прекращения огня Трампом 24 июня.

Одним из вариантов стало создание Ираном новой ядерной программы исключительно мирного назначения. В рамках предварительного предложения, обсуждаемого в Белом доме, предполагается, что средства будут поступать не напрямую от США, а через арабских партнеров Вашингтона. На секретной встрече в Белом доме, прошедшей за день до американских ударов по Ирану, рассматривались детали возможной схемы, включая снятие части санкций и разморозку $6 млрд иранских активов в зарубежных банках.

Позднее предлагалось восстановление ядерного объекта в Фордо с тем условием, что он будет переоборудован под нужды, не связанные с обогащением урана.

По словам источников, предложения пока находятся в начальной стадии и будущее переговоров остается неопределенным. Однако в администрации Трампа подчеркивают, что США готовы возглавить диалог с Тегераном, если тот примет ключевое условие – полный отказ от обогащения урана.

26 июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США пока не назначили дату для проведения переговоров с Ираном. Днем ранее президент США Трамп заявил о планах провести переговоры с Ираном на следующей неделе с перспективой подписания соглашения.

Левитт подчеркнула, что администрация Трампа стремится к дипломатии и миру, добиваясь от Ирана отказа от обогащения урана в мирной ядерной программе.

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