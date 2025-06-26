CNN: США обсуждают выделение $30 млрд на мирную ядерную программу Ирана

Одним из вариантов стало создание Ираном новой ядерной программы исключительно мирного назначения. В рамках предварительного предложения, обсуждаемого в Белом доме, предполагается, что средства будут поступать не напрямую от США, а через арабских партнеров Вашингтона. На секретной встрече в Белом доме, прошедшей за день до американских ударов по Ирану, рассматривались детали возможной схемы, включая снятие части санкций и разморозку $6 млрд иранских активов в зарубежных банках.