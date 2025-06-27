Семья Трампа заявила об убытках в $500 млн из-за политики и судов
Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп заявил, что его семья понесла колоссальные убытки в связи с участием в политике и многочисленными судебными разбирательствами. Об этом он рассказал Financial Times.
«Если и есть семья, которая не наживалась на политике, то это семья Трампа», – подчеркнул он. По его словам, только на юридическую защиту от обвинений, связанных с так называемым «российским досье» и другими расследованиями, семья потратила порядка $500 млн.
Эрик Трамп также отметил, что участие его отца в политике обернулось не только упущенной выгодой, но и серьезным репутационным и финансовым ущербом: «У нас было бы гораздо больше нулей, если бы мой отец вообще не баллотировался».
В 2024 г. суд Нью-Йорка обязал Дональда Трампа и Trump Organization выплатить сотни миллионов долларов штрафов по делу о фальсификации финансовой отчетности. Дональду-младшему и Эрику Трампу было предписано выплатить свыше $4 млн каждому, а также запрещено вести бизнес в штате Нью-Йорк в течение двух лет.
10 января Трамп был приговорен к безусловному освобождению по делу о 34 эпизодах мошенничества с бизнес-документацией, связанному с выплатой денежных средств за молчание Сторми Дэниелс во время предвыборной кампании 2016 г.
Судья Хуан Мерчан не стал назначать тюремное заключение, штраф или другие наказания.