Gallup: 67% участников опроса в Армении не одобряют работу Пашиняна
Более 67% респондентов негативно оценили деятельность премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил глава армянского представительства Gallup International социолог Арам Навасардян в ходе презентации результатов опроса, передает ТАСС.
Из недовольных опрошенных 49,1% считают, что работа Пашиняна «крайне плоха», еще 18,8% оценивают ее «скорее негативно». По словам, Навасардяна, только 8,2% респондентов полностью одобряют деятельность премьер-министра. 13,7% – скорее довольны его решениями. 10,2% опрошенных воздержались от ответа на вопрос.
Он также отметил, что доля не одобряющих работу Пашиняна выросла в сравнении с результатами февральского опроса. Тогда их было 46,5% среди выборки, 19,1% скорее были недовольны его деятельностью. 9% поддерживали его всецело.
Опрос, результаты которого имеют погрешность в 3 п. п., проводился с 23 по 25 июня методом телефонного интервью. Аналитикам дали ответы 1000 человек.
27 июня в Армении обострилась ситуация с Апостольской церковью (ААЦ). Утром сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) начали обыски в Ширакской епархии и прибыли к резиденции католикоса всех армян в Первопрестольный Святой Эчмиадзин с намерением задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна. Когда священнослужители и верующие преградили путь силовикам, не позволив им провести задержание, между ними началась потасовка. Позже верующие не позволили католикосу всех армян Гарегину II и архиепископу покинуть территорию и заперли ворота.
На фоне такой эскалации Союз армян России резко раскритиковал действия властей Армении. В организации обвинили премьер-министра Никола Пашиняна в попытке разрушить основы армянской идентичности и преследовать Церковь как оплот оппозиции накануне выборов 2026 г.
18 июня суд в Ереване арестовал владельца компании «Ташир групп» Самвела Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Карапетян не признает вину, а его адвокат Лиана Гаспарян считает судебное решение незаконным. До задержания он высказывался в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ).