Gallup: 67% участников опроса в Армении не одобряют работу Пашиняна

27 июня в Армении обострилась ситуация с Апостольской церковью (ААЦ). Утром сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) начали обыски в Ширакской епархии и прибыли к резиденции католикоса всех армян в Первопрестольный Святой Эчмиадзин с намерением задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна. Когда священнослужители и верующие преградили путь силовикам, не позволив им провести задержание, между ними началась потасовка. Позже верующие не позволили католикосу всех армян Гарегину II и архиепископу покинуть территорию и заперли ворота.