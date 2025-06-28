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США и Иран возобновят переговоры по ядерной сделке в ближайшие дни

Ведомости

Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в ближайшее время проведет переговоры с Ираном по ядерной программе, сообщает NBC News.

Американская сторона предложит Тегерану отказаться от обогащения урана в обмен на смягчение санкций.

Переговорный процесс между США и Ираном был прерван после израильской операции 13 июня, в ходе которой были нанесены удары по ядерным и оборонным объектам Исламской Республики. Напряженность снизилась лишь после соглашения о перемирии, достигнутого 24 июня.

27 июня телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает снятие санкций с Ирана и разблокировку $6 млрд замороженных активов в обмен на возобновление переговоров по ядерной программе. По данным канала, одним из ключевых условий сделки может стать инвестирование $20–30 млрд в новую иранскую ядерную программу, исключающую обогащение урана. При этом Вашингтон не намерен выделять эти средства самостоятельно – ожидается, что финансирование обеспечат ближневосточные союзники США.

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