США и Иран возобновят переговоры по ядерной сделке в ближайшие дни

27 июня телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает снятие санкций с Ирана и разблокировку $6 млрд замороженных активов в обмен на возобновление переговоров по ядерной программе. По данным канала, одним из ключевых условий сделки может стать инвестирование $20–30 млрд в новую иранскую ядерную программу, исключающую обогащение урана. При этом Вашингтон не намерен выделять эти средства самостоятельно – ожидается, что финансирование обеспечат ближневосточные союзники США.