США и Иран возобновят переговоры по ядерной сделке в ближайшие дни
Спецпосланник президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф в ближайшее время проведет переговоры с Ираном по ядерной программе, сообщает NBC News.
Американская сторона предложит Тегерану отказаться от обогащения урана в обмен на смягчение санкций.
Переговорный процесс между США и Ираном был прерван после израильской операции 13 июня, в ходе которой были нанесены удары по ядерным и оборонным объектам Исламской Республики. Напряженность снизилась лишь после соглашения о перемирии, достигнутого 24 июня.
27 июня телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает снятие санкций с Ирана и разблокировку $6 млрд замороженных активов в обмен на возобновление переговоров по ядерной программе. По данным канала, одним из ключевых условий сделки может стать инвестирование $20–30 млрд в новую иранскую ядерную программу, исключающую обогащение урана. При этом Вашингтон не намерен выделять эти средства самостоятельно – ожидается, что финансирование обеспечат ближневосточные союзники США.