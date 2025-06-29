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Трамп назвал условие отмены санкций против Ирана

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что снимет санкции с Ирана, если он будет «мирным». Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Если они сделают свою работу, если они смогут быть мирными и если они смогут показать нам, что больше не будут причинять вреда, то я бы снял санкции, и это привело бы к большим изменениям», – сказал Трамп, комментируя отношения со странами Ближнего Востока (цитата по «РИА Новости»).

27 июня Трамп остановил процесс снятия санкций с Тегерана после заявления верховного лидера Ирана Али Хаменеи о победе в войне с Израилем, назвав это «ложью». Трамп подчеркнул, что в последние дни работал над возможной отменой санкций и другими мерами, чтобы дать Ирану шанс на полное и быстрое восстановление.

26 июня в своей первой речи после окончания военных действий с Израилем Хаменеи заявил о победе Тегерана в этом вооруженном конфликте. «Несмотря на весь этот шум, несмотря на все эти заявления, сионистский режим под ударами Исламской Республики был почти раздавлен», – сказал он.

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