Трамп назвал условие отмены санкций против Ирана

«Если они сделают свою работу, если они смогут быть мирными и если они смогут показать нам, что больше не будут причинять вреда, то я бы снял санкции, и это привело бы к большим изменениям», – сказал Трамп, комментируя отношения со странами Ближнего Востока (цитата по «РИА Новости»).