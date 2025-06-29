Союз армян Скандинавии осудил действия Пашиняна в отношении ААЦ

«В последнее время со стороны государственных должностных лиц зафиксированы нарушения Конституции Республики Армении и закона о свободе совести и религиозных организациях в форме вмешательства в дела Армянской апостольской церкви. <...> Мы осуждаем действия полиции и Службы национальной безопасности в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, а также арест архиепископа Микаела Аджапахяна, предстоятеля Ширакской епархии», – сказано в сообщении.