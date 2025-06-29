Союз армян Скандинавии осудил действия Пашиняна в отношении ААЦ
Союз армян Скандинавии осудил действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении Армянской апостольской церкви (ААЦ). Об этом говорится в соответствующем заявлении, текст которого приводит армянский Telegram-канал «Национальный фронт».
«В последнее время со стороны государственных должностных лиц зафиксированы нарушения Конституции Республики Армении и закона о свободе совести и религиозных организациях в форме вмешательства в дела Армянской апостольской церкви. <...> Мы осуждаем действия полиции и Службы национальной безопасности в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, а также арест архиепископа Микаела Аджапахяна, предстоятеля Ширакской епархии», – сказано в сообщении.
28 июня суд в Ереване арестовал главу Ширакской епархии ААЦ Микаела Аджапахяна. Архиепископ отправлен под стражу на два месяца. Аджапахяна задержали вечером 27 июня в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти в стране по ч. 2 ст. 422 УК Армении.
Предприниматель до задержания, которое произошло 17 июня, выступил в защиту ААЦ на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов.