Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Союз армян Скандинавии осудил действия Пашиняна в отношении ААЦ

Ведомости

Союз армян Скандинавии осудил действия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении Армянской апостольской церкви (ААЦ). Об этом говорится в соответствующем заявлении, текст которого приводит армянский Telegram-канал «Национальный фронт».

«В последнее время со стороны государственных должностных лиц зафиксированы нарушения Конституции Республики Армении и закона о свободе совести и религиозных организациях в форме вмешательства в дела Армянской апостольской церкви. <...> Мы осуждаем действия полиции и Службы национальной безопасности в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, а также арест архиепископа Микаела Аджапахяна, предстоятеля Ширакской епархии», – сказано в сообщении.

28 июня суд в Ереване арестовал главу Ширакской епархии ААЦ Микаела Аджапахяна. Архиепископ отправлен под стражу на два месяца. Аджапахяна задержали вечером 27 июня в рамках уголовного дела о призыве к свержению власти в стране по ч. 2 ст. 422 УК Армении.

18 июня суд в Ереване арестовал главу компании «Ташир групп» Самвела Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Карапетян не признает вину, а его адвокат Лиана Гаспарян считает судебное решение незаконным.

Предприниматель до задержания, которое произошло 17 июня, выступил в защиту ААЦ на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных