Главы МИД G7 призвали Иран воздержаться от «неоправданного» обогащения урана
Главы МИД G7 призвали Израиль и Иран соблюдать перемирие. Об этом говорится в совместном заявлении группы, передает «РИА Новости». В документе также отмечается, что Тегеран должен воздержаться от «неоправданного» обогащения урана.
В заявлении G7 подчеркивается, что дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке не отвечает интересам ни одной из сторон и может привести к непредсказуемым последствиям для всего мира.
Страны группы также выразили готовность оказывать поддержку мирным инициативам, направленным на стабилизацию ситуации в регионе.
22 июня американские ВВС вступили в ирано-израильский конфликт, атаковав три ядерных объекта Тегерана. Президент США Дональд Трамп заявлял, что удары США отбросили ядерную программу Ирана «на десятилетия». По словам американского лидера, Тегеран не смог вывезти обогащенный уран с подвергшихся ударам США ядерных объектов. 27 июня Трамп предупредил, что снова атакует исламскую республику, если станет известно, что там ведется обогащение урана.
Представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в интервью CBS News заявил, что Тегеран не намерен когда-либо прекращать обогащение урана. Он напомнил, что Иран является членом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и имеет право на производство урана и его использование в мирных целях.